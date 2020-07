Beatrice je s poroko postala mačeha 4-letniku

REUTERS Mladoporočenca s kraljico Elizabeto II. in princem Filipom na primerni razdalji

Za princesoso meseci, polni negotovosti in razočaranj, a vse se je srečno končalo. Najprej ji jo je zagodel oče, princ, ki je s škandalom zaradi prijateljevanja z obsojenim pedofilomočrnil celotno kraljevo družino, nato pa še pandemija covida-19, zaradi katere je morala odpovedati za konec maja načrtovano poroko.A minuli konec tedna je Beatrice le uspelo dahniti usodni da italijanskemu poslovnežu, s katerim sta se zaročila lansko jesen. Veliko je bilo treba spremeniti, saj poroke, kakor si jo je sprva zamislila kraljičina vnukinja, ni bilo možno izpeljati, še posebno ne s tolikšnim številom povabljencev.Na koncu se je veselega dogodka udeležilo okrog 20 ljudi, v cerkvah namreč še vedno ni dovoljeno, da bi se jih zbralo več kot 30. Buckinghamska palača seznama povabljencev ni javno objavila, zapisali so le, da so se poroke udeležili ožji družinski člani, so pa ob ženinu in nevesti ponosno pozirali njeni stari starši, kraljicain princ​Kraljica je Beatrice neizmerno razveselila tudi z ganljivo gesto, posodila ji je namreč ne le eno svojih najbolj posebnih tiar, tisto, ki jo je nosila na svoji poroki, nato pa še njena hči, princesa, Beatrice je imela čast nositi celo obleko, v kateri se je Elizabeta II. leta 1962 udeležila londonske premiere filma Lawrence Arabski. Sicer so jo morali nekoliko prikrojiti, saj je Beatrice precej višja od kraljice, cerkveni obred pa je zahteval pokrita ramena, a princesa je bila v njej videti čudovita, z odločitvijo, da na svoj veliki dan nosi desetletja staro obleko, pa je ogrela srca mnogih Britancev, ki so se čudili tudi kraljičini izjemni radodarnosti, saj česa takšnega ni storila še za nobeno nevesto.»Za Beatrice je težko leto in kraljici je bilo izjemno težko vse od dne, ko je postalo jasno, da poroke, kot si jo je zamislila Beatrice, ne bo mogoče izpeljati. Za svoje vnuke bi storila vse in jasno je bilo, da se bo za Beatrice še bolj potrudila, saj ji res ni bilo lahko. No, po fotografijah sodeč, ji je uspelo in nevesta je dobila dan, kot si ga je želela in kot si ga zasluži, saj na posnetkih žari od sreče,« je za britanske medije dejal vir blizu kraljevih.Do oltarja je Beatrice menda, kot je v navadi, pospremil oče, a ga ni videti na nobeni fotografiji, saj se je družina odločila, da ga ne bodo javno izpostavljali. Zaradi sramote, ki jo je povzročil kraljevi družini, se je najprej celo govorilo, da naj bi 31-letno Beatrice pred oltar pospremila mama, a je kraljevim, kot kaže, vsaj za ta dan uspelo nesporazume postaviti na stranski tir ter nevesti omogočiti dan, kot si ga je zaželela.Za obred je Beatrice izbrala kraljevo kapelico nedaleč od doma svojih staršev v Windsorju, ki so jo za to priložnost bujno okrasili s cvetjem, ker sprejme okrog 180 ljudi, pa je bila tudi dovolj velika, da so lahko zagotovili primerno razdaljo med povabljenci, kar je bilo še posebno pomembno za kraljico, ki s svojimi 94 leti spada v rizično skupino. Po cerkvenem obredu je lokalni župnik, kot je pri kraljevih porokah običaj, nevestin šopek položil na grob neznanega vojaka v Westminstrski opatiji.Kraljevi se tako poklonijo vsem, ki so padli v prvi svetovni vojni. Tradicijo je začela kraljica mati, da bi se poklonila svojemu bratu, ki je leta 1915 padel v bitki, in od takrat to počno prav vse kraljeve neveste. Poroki je sledila zabava na domu nevestinih staršev, kjer je večina svatov tudi prespala, nekateri v posebej za to priložnost postavljenih glamping hišicah na njihovem prostornem vrtu.