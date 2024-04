Za vsa znamenja: ljubezenski horoskop za mesec maj

Mesec maj je mesec ljubezni, sprememb in novih priložnosti. Tudi letošnji samskim in tistim v zvezi na področju romantike obljublja zanimive preobrate in osvajanje novih lekcij.

Kaj se vam obeta glede na vaš znak, razkriva City Magazine.

Oven

Ovni, pripravite se na mesec strasti. Skozi vaše znamenje bo potovala Venera, vaša šarm in privlačnost bosta neustavljiva in mesec pred nami bo idealen za začetek novega ali za obujanje iskrice strasti v že obstoječem razmerju.

Ne bojte se svojih čustev, izražajte jih in bodite odprti za spontane romance.

Bik

Za bike bo mesec maj čas globokih čustvenih povezav. S soncem in Venero v vašem znaku boste pripravljeni na nove korake v zvezi, morda bo to zaroka, poroka ali selitev v skupen dom.

Samski boste morda prav letošnjega maja srečali nekoga, s katerim se bosta v hipu ujela na vseh področjih.

Dvojček

Maja se vam obeta nekaj težav s komunikacijo, lahko bo prihajalo do nesporazumov, ki bodo nekoliko zasenčili vaše ljubezensko življenje. A ne pustite se prestrašiti, bodite jasni in potrpežljivi.

Samskim se obeta nekaj zanimivih srečanj preko prijateljev ali s pomočjo družabnih omrežij.

FOTO: Gettyimages

Rak

Vaša čustva bodo na vrhuncu, to bo čas, da jih odkrito izražate in se s seboj ter s partnerjem povežete na še globlji ravni.

Če ste v zvezi, boste želeli več časa preživeti z življenjskim sopotnikom, samski imejte odprto srce in bodite pripravljeni na novo romantično zgodbo.

Lev

Letošnjega maja se vam na področju ljubezni obeta pozitivna sprememba.

Zadnje čase ste bili prezaposleni z delom, sedaj pa zvezde samskim in tistim v zvezi obljubljajo čas za ljubezen.

Samski: lahko se bo zgodilo, da boste srečali nekoga, ki ga boste občudovali z vso energijo in strastjo.

FOTO: Sasha_suzi/ Gettyimages

Devica

Vaše analitično razmišljanje vam bo stalo na poti, ko bo šlo za spontano ljubezen.

Skušajte se sprostiti in uživajte v trenutku. Maj bo dober čas za izražanje čustev.

Samske device boste morda spoznale osebo, ki vas bo očarala s svojo inteligenco.

Tehtnica

Tehtnice, mesec maj bo za vas mesec, poln toplih čustev.

V vaši hiši romantike bo Venera, počutili se boste ljubljeni in cenjeni.

Če ste še samski, je velika verjetnost, da boste prav maja spoznali nekoga, ki vas bo res razumel in bo spoštoval vaše potrebe.

Škorpijon

Meseca maja bo vaša strastna in hkrati skrivnostna narava prišla še bolj do izraza.

S tem boste v življenje pritegnili ljubezen. Če ste v zvezi, bo to odličen čas za snovanje globlje povezave.

Samski, bodite odprti za nove začetke.

Strelec

Vaš svobodni in neobremenjeni duh bo maja iskal nove avanture.

Če ste v zvezi, razmislite o potovanju z ljubljeno osebo nekam, kjer bosta uživala oba.

Samski: vaša karizma bo na višku, izkoristite to priložnost in se čim več družite.

Kozorog

Maj vam bo prinesel veliko priložnosti za resne pogovore o prihodnosti zveze.

Če ste samski, bo to čas za razmislek o ljubezenskih merilih in pričakovanjih. Pojavil bi se lahko nekdo, ki bo z vami delil vrednote in ideje.

FOTO: Shutterstock

Vodnar

Polni boste želja po ljubezenskem eksperimentiranju. Mesec maj torej izkoristite za odkrivanje novih načinov izražanja ljubezni.

Samski vodnarji, vaša edinstvena narava bo na moč privlačna.

Bodite pripravljeni na neobičajne, a plodne povezave.

Riba

Ribam mesec maj prinaša polno čustvenih in romantičnih odkritij. Prirojena intuicija vam bo pomagala razumeti globlje plati ljubezni in razmerja.

Samske ribe, vaša sočutna narava bo v vašo bližino pritegnila mnoge, zato bodite pripravljeni na nove začetke.