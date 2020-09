Umazane spletke: za Melanio je Donaldova hčerka Ivanka kača

Bela hiša kot cirkus, Donaldovi kot kače

, nekdanja zaupnica in dolgoletna prijateljica, je napisala knjigo, ki naj bi razkrila številne umazane skrivnosti in spletkarjenje v družini ameriškega predsednika. Spomine na njuno več kot 15-letno prijateljstvo je naslovila Melania in jaz (Melania and Me).Še zlasti javno željno pričakuje pikantne podrobnosti iz zakonain Melanie. Da se žena Melania in hči Donalda Trumpaiz prvega zakona ne razumeta najbolje, je znano že nekaj časa. V zadnjih dneh pa so ameriški mediji objavljali odlomke, ki kažejo celo sovraštvo med njima.Winston Wolkoffova piše, da prva dama ZDA ob predlogih Ivanke vedno zavija z očmi, še posebej neljuba ji je ideja, da bi bila ona nekoč predsednica ZDA. Melania Ivanko zaničljivo kliče princeska in ne prenaša, da se Trumpovi otroci obnašajo, kot da so glavni, kar se je dogajalo na predsedniški inavguraciji njenega soproga.Melania je hotela red in mir, Belo hišo, v kateri imajo Trumpovi otroci vpliv, pa je primerjala s cirkusom, Donaldovo družino pa kar s kačami, piše Daily Mail.Kot še navaja avtorica biografije, ki ji sicer očitajo, da je knjigo napisala iz maščevanja, ker se ji je Melania zahvalila za sodelovanje, naj bi se zdajšnja prva dama imela za moderno