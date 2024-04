Risi naposled dočakali nov lov

Konec je odštevanja, pred slovensko hokejsko reprezentanco je osrednje tekmovanje sezone 2023/24. V Bolzanu/Boznu, metropoli večinoma nemškega govornega območja na italijanskem severu, se bo v nedeljo začelo svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, nekoč z označbo skupina B. Zdaj ima to uraden naziv skupina 1A, bolj kot ime pa je seveda pomembna vsebina. In ta razkriva, da se bosta dve najboljši moštvi uvrstili na prvenstvo najboljših reprezentanc na svetu v letu 2025.

Kadarkoli je slovenska reprezentanca nastopila v tem drugem razredu, je bil njen cilj povsem jasen – uvrstitev med svetovno elito! In prav nič drugače ne bo niti v teh prihajajočih dneh, v katerih bo 5 tekem – prva že to nedeljo ob 12.30 proti Južni Koreji – razkrilo, kako močni so zdaj naši risi. Na omenjenem SP 2025 na Švedskem in Danskem bosta nastopili dve najboljši ekipi iz Bolzana.

Jasno, želja vsakogar, ki vodi slovensko hokejsko izbrano vrsto, je, da bi imel na voljo prvega asa naših ledenih ploskev Anžeta Kopitarja, vendar 36-letni kapetan Los Angelesa zdaj igra v končnici NHL. V izločilnem delu sezone pa je še naprej naša nemška četverica: napadalci Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič ter branilec Blaž Gregorc. Njihov Bremerhaven se je namreč prvič doslej uvrstil v veliki finale DEL, v katerem proti Berlinu zaostaja v zmagah z 1:3. Danes bo v Nemčiji tekma št. 5, v primeru poraza bi se za slovenski kvartet klubska sezona končala, teoretično bi se ti igralci lahko pridružili moštvu v Bolzanu, selektor Edo Terglav pa si ne želi ničesar napovedovati in o uresničitvi takšnega scenarija za zdaj javno še ne razmišlja.

Vsak lahko premaga vsakogar

Na dlani je le, da zaradi zadnje poškodbe kolena na Južnem Tirolskem ne bo Kena Ograjenška, ki je bil sicer ob Roku Tičarju predviden za pomočnika kapetana Roberta Saboliča (slednji zdaj tudi uradno v novi sezoni ne bo igral za VSV iz Beljaka), Ograjenškovo vlogo bo prevzel Anže Kuralt. Vratar Gašper Krošelj pa je zadnje gostovanje v Franciji in poraz risov proti gostiteljem v podaljšku (1:2; Mašič; Auvitu, Claireaux) zaradi bolezni izpustil, ekipi se bo pridružil danes na prizorišču prvenstva.

»Temeljni načrt je imeti v postavi 3 vratarje, 7 branilcev in 13 napadalcev. Kapetan je zdaj Robert Sabolič, s katerim sem se o njegovi vlogi pogovarjal že februarja. Res mi je všeč, kako vodi ekipo, kako sodeluje z mlajšimi,« je poudaril Terglav, ki bo seveda ob današnji selitvi iz Francije v Italijo vse hokejske misli usmeril k nedeljskemu startu proti selekciji Južne Koreje: »Ta reprezentanca je nazadnje igrala z Italijo, gostitelji prvenstva so se morali zelo potruditi za zmago (4:3 v podaljšku, o. p.). Južna Koreja ima zanesljivega vratarja, je disciplinirana in drsalno močna. Sicer pa v sedmih dneh turnirja, kjer sleherno moštvo igra pet tekem, vsak lahko premaga vsakogar.«

Na prvenstvu poleg reprezentanc premierne tekme, torej Slovenije in Južne Koreje, nastopajo še Italija, Madžarska, Romunija in Japonska.