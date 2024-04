Nasedlo veliko kitov, ni se razpletlo najbolje

Na zahodni obali Avstralije, 250 kilometrov od Pertha, je v plitvih vodah priljubljene plaže Toby's Inlet pri mestecu Dunsborough nasedlo več kot 160 kitov pilotov, več kot sto pa se jih je nevarno blizu približalo obali. Takoj ko so opazili dogajanje, so na obalo prišli številni strokovnjaki za morske živali in prostovoljci in začeli mrzlično reševati nasedle živali.

Nasedle so štiri jate, še dve, šteli sta okoli 140 živali, pa sta se dolgo zadrževali čisto blizu obale. Po nekaj urah, ko so se vsi že bali, da sledi množični pogin, so biologi in okoljski strokovnjaki iz Oddelka za biotsko raznovrstnost Zahodne Avstralije le sporočili, da so se živali z njihovo pomočjo in same vendarle umaknile v globoke vode.

Nasedle so štiri jate.

»Na žalost je 26 kitov, ki so obtičali na plaži, poginilo oziroma jih je bilo treba evtanazirati,« so sporočili in dodali, da so naredili vse, da bi jih rešili čim več.

Kiti piloti imajo zelo razvit socialni čut. Ko eden od njih zaide v težave, mu drugi pogosto sledijo. To se dogaja tudi, kadar imajo samice težave pri kotitvi, zato priplavajo v plitvino. Morda se je to zgodilo tudi tokrat.

Julija lani je na eni od plaž zahodne Avstralije poginilo več kot 50 kitov, leta 1996 pa jih je v bližini Dunsborougha nasedlo kar 320, poginilo pa 20.