Harry in Meghan pri Oprah razkrila: Skrbelo jih je, kako temen bo dojenček

Skrhani odnosi z očetom

Kdo je koga spravil v jok?

Težko pričakovani intervju princainki so ga že pred tednom dni napovedali pri ameriški televizijski mreži CBS, močno odmeva v javnosti. V pogovoru zsta razkrila nekaj podrobnosti o tem, zakaj sta se odločila ločiti od kraljeve družine in se preseliti v ZDA. Med drugim naj bi bila temnopolta Meghan na britanskem dvoru žrtev rasizma.Družino je baje zelo skrbelo, kako temne barve bokoža, ko se še ni rodil, zaradi česar mu niso dali naziva princ. »Niso hoteli, da bo princ ali princesa, ko še niso vedeli za spol, kar ne bi bilo v skladu s protokolom in ne bi dobil varovanja. V mesecih, ko sem bila noseča, smo imeli pogovore o tem, da ne bo dobil varovanja in naslova, in pogovore o tem, kako temna bo koža otroka,« je povedala Meghan.Harry je dejal, da nikdar ne bo razkril vseh podrobnosti teh pogovorov, priznal pa, da so ga v kraljevi družini že ob začetku zveze z Meghan vprašali, kako temen bi lahko bil otrok. Ni pa razkril, kdo je bil pobudnik teh pogovorov. Meghan je povedala, da je bila zaradi tega tako potrta, da je razmišljala celo o samomoru. »Nisem imela več volje do življenja.« Harry pa dejal, da tudi za zagotovitev duševnega zdravja nista dobila nobene podpore od družine, »ker se o tem pač ne razpravlja«.Meghan je povedala, da je bila celotna kraljeva družina pred poroko leta 2018 z njo zelo prijazna, sama pa je naivno verjela, da je to res. »Šele po poroki so se začele stvari slabšati in sem ugotovila ne le to, da me ne bodo ščitili, ampak so pripravljeni lagati, da ščitijo druge člane družine. Eno je družina in drugo so ljudje, ki vodijo ustanovo.« Le kraljica je blla menda vedno čudovita do nje. Tudi Harry je poudaril, da ima s kraljico dobre odnose, bolj pa je razočaran nad očetom, ki naj bi mu tudi nehal odgovarjati na telefon. Tudi z bratom, ki ga ima sicer neizmerno rad, naj bi šla po precej različnih poteh.Meghan je ob tem podala tudi svojo plat zgodbe o tem, da naj bi v jok spravila svakinjo, vojvodinjo. Kot je zatrdila, je bilo obratno. Kate naj bi bila pred poroko med Harryjem in Meghan razburjena zaradi oblek deklic za rože, razjokala pa se je Meghan.Poudarila sta tudi, da za intervju nista prejela niti dolarja, temveč sta le želela povedati svojo zgodbo, kritiki Harryja in Meghan pa trdijo, da bi rada le slavo in lesk položaja brez dolžnosti in vsega, kar sodi zraven. Po drugi strani so njuni podporniki prepričani, da odnos do rasno mešane vojvodinje kaže, kako nepravična in rasistična je britanska monarhija.