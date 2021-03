Harry in Meghan presenetila tudi z resnico o svoji poroki

V seriji osebnih razkritij v pogovoru zsta princin njegova ženapovedala tudi resnico o poroki leta 2018. Poročila sta se namreč že tri dni pred uradnim kraljevim obredom. »Tega nihče ne ve, toda poklicala sva nadškofa in mu povedala, da je ta spektakel za ves svet, da pa hočeva tudi nekaj, kar bo le najino. Zaobljubo, ki jo imava uokvirjeno na steni, sva si dala na dvorišču doma in le pred canterburyjskim nadškofom.«Harry in Meghan sta se sicer 19. maja 2018 poročila pred 600 gosti v kapeli St. George v gradu Windsor po protokolu, ki pritiče kraljevemu paru. Stroški so znašali okoli 32 milijonov funtov, Meghan pa je priprave na poroko sicer opisala kot zelo stresno in težko obdobje, od koder izvira tudi nesporazum z vojvodino, o katerem je prav tako dodala svojo plat zgodbe.Po tem dogodku se je namreč zgodil ključni obrat v tem, kako so jo prikazovali mediji. »Mislim sicer, da ni pravično, da je sploh vpletena v to, saj se mi je opravičila in opravičilo sem sprejela. Bilo pa je težko sprejeti krivdo za nekaj, česar nisem storila.« Dejala je tudi, da done goji nobene zamere in da je do spora prišlo v velikem stresu pred poroko. Je pa vse skupaj eskaliralo v medijska poročanja o velikem incidentu na kraljevem dvoru.Par je sicer Oprah razkazal tudi svoj dvorec v Kaliforniji, ki ima 11 spalnic. Kot sta dejala, zdaj živita bolj pristnejše življenje in ji pokazala, kako hranita kokoši. Meghan je tudi priznala, da si je zelo naivno predstavljala življenje na dvoru kot v pravljici. »Nikoli se nisem dobro pozanimala, za kaj sploh gre in kaj vse skupaj prinese.«Danes okoli poldneva bo na sporedu drugi del intervjuja, v katerem je pričakovati nova razkritja.