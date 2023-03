Poglejte, v čigavi družbi je poslanka SDS preživela prosto nedeljo (FOTO)

Če ste se spraševali, kako preživlja proste nedelje poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Eva Irgl, imate tukaj odgovor.

»Včeraj je bil krasen sončen dan, ki smo ga še polepšali z dobrim namenom,« je zapisala na družbenih omrežjih. V družbi Anžeta Logarja in Gregorja Bezenška ml. se je Irglova podala na Slivnico, visoko 1114 m, in sicer vse za dober namen, kot so razkrivale njihove majice.

Da znamo Slovenci stopiti skupaj in strniti moči, ko je treba, smo že večkrat dokazali. V nekaj dneh se je zbralo več kot 400.000 evrov za razvoj zdravila za malo borko Karolino, o čemer smo že poročali tukaj.

​

Preberite še: