Eva Irgl: Nisem feministka, Janez Janša skočil zaradi čestitke

Osmi marec, dan žensk, je mimo. In dvignil je kar nekaj prahu. Mnogi so obregnili ob sledeče: feminizem ter enakost in enakopravnost spolov.

Feminizem

V nedavni oddaji Arena, kjer je bila tema tudi feminizem, so imeli več gostov, med njimi poslanko SDS Evo Irgl. Ta je povedala: »Jaz nisem feministka, niti nimam teh idej feminističnih, niti ne podpiram feminističnih gibanj.«

Mnenja z njo ni delila prepoznavna estradnica, pevka, Helena Blagne: »Mene v bistvu ne moti, veste, ta feminizem, Eva, ta gibanja, dokler so v mejah zdravega razuma. Drugače pa feministična gibanja, hočem reči, tu so, gre zgolj za neko dostojno življenje, boj za neko dostojno življenje in jaz to pravzaprav razumem.«

Kasneje je prej družabnih omrežij Irglova pripisala, da so se nekatere zoper njo postavile agresivno in sovražno in dodala: »Emancipacija in boj za enakopravnost žensk v političnem, ekonomskem in socialnem smislu v preteklosti je bilo izjemno pomembno zgodovinsko obdobje za položaj žensk, ki ga zelo spoštujem in cenim. Vendar pa se danes vsiljuje prepričanje, da sta spola enaka. Nista enaka, ne po biološki, ne po sociološki in ne po psihološki plati, morata pa biti enakopravna in enakovredna.« Dodala je, da kot predsednica Komisije za človekove pravice, ne da to samo zagovarja, ampak tudi ves čas udejanja, »zlasti, ko govorimo tudi o nediskriminatorni obravnavi kogarkoli«.

Vladna čestitka in odziv Janeza Janše

Prek twitterja je 8. marec voščila tudi vlada: »Spoštovane državljanke, sodelavke, mame, žene, prijateljice! 8. marec je dan, ko izpostavljamo pomembnost enakosti spolov. V vladi dr. Roberta Goloba se bomo še naprej zavzemali za izboljšanje položaja žensk. Skupaj z vami si bomo prizadevali, da boste spoštovane in slišane, da bo vaše mnenje upoštevano ter da boste za delo enako plačane kot moški. Cenimo vašo odločnost, strokovnost, pogum, znanje, iznajdljivost, pa tudi sočutnost, ljubeznivost in mehkobo. Hvala vam iz srca in vse dobro ob današnjem prazniku!«

Vladna čestitka je zmotila Golobovega predhodnika, Janeza Janšo. Odzval se je na twitterju: »Voščilo je na mestu, dodatek pa za Butale. Spola sta enakopravna in enakovredna. Ne pa enaka. Če bi bila enaka, Dan žena ne bi obstajal. Še več, tudi nas vseh v tem primeru ne bi bilo. Namesto klatenja marksističnih neumnosti se raje osredotočite na odpravo dejanskih neenakopravnosti doma in po svetu. Takšni dodatki k voščilu vlade so žalitev za zdravo pamet, namenjeni pa so zgolj prikritemu promoviranju agende radikalnega dela LGBTetc. kot enega od instrumentov kulturnega marksizma za uničevanje družine in naroda.«

