Eva Irgl se je pohvalila z Valentinovim darilom (FOTO)

Eva Irgl, ki velja za eno najlepših slovenskih poslank, ni pozabila na praznovanje dneva zaljubljencev. Irglova je že dolgo v zvezi z nekdanjim pevcem in televizijskim voditeljem Davorjem Božičem, ki zdaj dela kot terapevt in ustvarjalec pomirjajoče glasbe.

Kljub dolgoletni zvezi očitno par ne zanemarja slavljenja ljubezni na valentinovo. Irglova je na instagramu objavila čudovit pomladni šopek, ki ga je prejela na praznik zaljubljencev. »Naj rož’ce cvetijo in ljubezen,« je zapisala, več pa o praznovanju ni razkrila.

Njeni sledilci so pohvalili njen videz in ji položili na srce, da je treba ljubezen negovati, kar pa ona očitno dobro zna. Eden pa se je nekoliko obregnil ob njeno suhceno postavo in jo vprašal, ali je res tako slaba malica v parlamentu.