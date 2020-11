Rosvita objavila fotografijo, na tistem prstu leve roke ima prstan

Priljubljena televizijska voditeljicaje svojo novinarsko kariero na RTVS Slovenija začela konec 80. let prejšnjega stoletja. V stavbi na danes Kolodvorski (tedaj se je ulica imenovala Moša Pijadejeva ulica), ki je bila zgrajena leta 1975, je pripravila in vodila številne pogovorne oddaje, kot sta Žarišče in Omizje, opravljala je tudi delo urednice aktualnodokumentarnega programa in pripravila več dokumentarnih filmov, zadnja leta pa je gledalcem najbolj znana kot ena izmed voditeljev Odmevov.Preberite tudi:V vseh letih dela na nacionalni televiziji se je marsikaj spremenilo, a nekatere stvari ostajajo enake, kot so bile pred desetletji, še preden je tja prišla Peskova. »Hodniki so še vedno isti, tudi elektroinstalacije, zase pa ne vem ...« je zapisala ob fotografiji, narejeni na enem izmed mnogih hodnikov na nacionalki. Na fotografiji je na prstancu leve Rosvitine roke opaziti prstan. Kot je znano, je svetlolasa voditeljica že mnoga leta srečna v zvezi z, članom Prifarskih muzikantov, pred to zvezo pa je sdobila sinaPreberite tudi:Čeprav je od nastanka omenjene fotografije minilo že kar nekaj let, pa so se pod fotografijo zvrstili komentarji, da je Rosvita še vedno lepa in mladostna, le njena pričeska je zdaj nekoliko drugačna.»Še vedno lepa, nasmejana, predvsem pa prijazna in pozitivna,« je 55-letnici na dušo popihala ena izmed oboževalk.