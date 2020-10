Rosvita Pesek o svoji RTV: Mnoge oddaje so sami sebi namen

RTV ne več v javnem sektorju

Rosvita Pesek. FOTO: Facebook, Rosvita Pesek

Vrtički na RTV

Programski svet RTV Slovenija je pripravil panel z naslovom Od dobre k boljši RTV Slovenija. Beseda je tekla o profesionalizaciji in integraciji v javni RTV-hiši. Sodelovali so tudi generalni direktor RTV Slovenija, odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija, predsednica sveta delavcevin voditeljica OdmevovTako je izpostavila, da bi RTV Slovenija morala iti iz javnega sektorja. Potožila je, da je narobe, da pri delu šteje število ur na delovnem mestu, ne pa, ali je ustvarjena oddaja presežek. Meni tudi, da delajo preveč oddaj, ki so same sebi namen, ki se delajo le zato, da se nekaj dela. Odločno je zatrdila, da »naša ambicija že dolgo ni več biti prvi«.Ob naštevanju težav je izpostavila, da je RTV Slovenija nekoč imela kralja nedeljskih večerov, zdaj pa ji ne uspe več ustvariti elitne razvedrilne oddaje ob nedeljah zvečer. RTV nima zvezd niti jih ne vzgaja, je opazila. Peskova tako ocenjuje, da je nacionalka, takšna kot je, prestara in ima preveč težav, zato je nujno, da se izloči iz javnega sektorja.»Vrnimo se k programu,« še pravi ena najbolj znanih TV-voditeljic Rosvita Pesek.Manica Janežič Ambrožič pa je ob tem postavila vprašanje, ki je po njenem najbolj aktualno: »Kakšen javni RTV-servis želimo čez 10 let?« Ker je po njem mnenju na RTV vse preveč »vrtičkov«, je nujno, da se za preoblikovanje nacionalne RTV-hiše vzpostavi posebna projektna skupina.