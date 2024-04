Se bo smučišče Kanin rešilo? Bojan Križaj se zanima zanj

Medtem ko ministrstvi za gospodarstvo in infrastrukturo iščeta rešitev za oživitev smučišča Kanin, ki od lanske jeseni ne obratuje več, se nanju glede tega obračajo tudi vlagatelji. Nekdanji vrhunski smučar in poslovnež Bojan Križaj je sredi meseca v imenu podjetja Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Novi Beograd izrazil interes za naložbe na Kaninu in v Bovcu.

Križaj je v imenu omenjenega podjetja predstavil njihov potencialni interes za vlaganja v smučišče Kanin pa tudi za naložbe v druga področja, kot so na primer hotel, golf igrišča, letališče … Po pojasnilu ministrstva ga je zanimalo, ali država kakor koli nasprotuje tem vlaganjem.

Včasih je bilo polno, od lani smučišče sameva. FOTO: Jure Eržen

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pojasnila, da država tem vlaganjem ne nasprotuje, saj tudi sami iščejo možnosti za nadaljnji obstoj smučišča. »V primeru izkazane zainteresiranosti tujega investitorja bomo na ministrstvu pospešili postopke podelitve koncesij za graditev in izdaje dovoljenj za obratovanje,« so pojasnili na ministrstvu.

50 MILIJONOV evrov ali več bi bilo treba zagotoviti za prenovo žičnice na Kaninu.

Smučišče je sicer že od lani zaprto, saj obstoječa krožno-kabinska žičnica ni primerna za uporabo, za novo pa Občina Bovec kot lastnica nima denarja. Potrebovali bi namreč okoli 50 milijonov evrov ali celo več. Lahko računajo na državni denar? Na ministrstvu za infrastrukturo so dejali, da je smučišče že prejelo sredstva v okviru sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav, če jim bo v prihodnjih letih v proračunu uspelo zagotoviti dodatna sredstva, pa bodo obstoječi pravilnik o sofinanciranju dopolnili z določbami za sofinanciranje investicij v gradnje in izvedli ustrezne javne razpise.

Občina Bovec je med tem za vzdrževanje infrastrukture za morebitno nadaljevanje dejavnosti na Kaninu zagotovila 139.000 evrov in še okoli 50.000 za zaposlene. Na občini še vedno upajo, da bo država našla rešitev za Kanin. Na gospodarskem ministrstvu so dali že pred časom vedeti, da na poseben zakon o Kaninu ne morejo računati.

Brez komentarja

Za dodatna pojasnila glede načrtov na Kaninu in v Bovcu smo poklicali Bojana Križaja, a zadeve ni hotel komentirati. Očital nam je celo, da bomo uničili projekt.

Na občini upajo, da bo država našla rešitev za Kanin. FOTO: Jure Eržen

Z ministrstva so zainteresirane investitorje usmerila na občino Bovec, tam pa o zanimanju omenjenih vlagateljev za zdaj ne vedo nič. »Do občine ni prišel še nihče,« je dejal Milan Štulc. Pojasnil je, da se je Križaj skupaj s švicarskim vlagateljem pred leti že zanimal za gradnjo hotela v Bovcu, a nato iz tega ni bilo nič. Na občini bi po njegovih besedah podprli tudi javno-zasebno partnerstvo, če bi to omogočilo ponovno odprtje smučišča, ki je zelo pomembno za turistični razvoj destinacije, saj mora občina zagotavljati pogoje za razvoj turizma.

Lastnik in direktor podjetja Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd je Dejan Ljevnaić, od leta 2017 direktor zadolženega Olimpijskega centra Jahorina, ki je sicer v večinski lasti Republike Srbske. Kot je znano, je Križaj že leta pogosti obiskovalec Jahorine, kjer je tudi vlagal v turistično naselje Vučko. Odkar ta smučarski center vodi Ljevnaić, je bil tudi večkrat gost Festivala 84, tudi letos na diplomatski tekmi ob 40-letnici olimpijskih iger.

Država bi v primeru vlaganj pospešila postopke.

Ljevnaića nam ni uspelo priklicati. Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd – Novi Sad je po javno dostopnih podatkih registrirano kot mikro trgovsko podjetje z dvema zaposlenima. V letu 2022 je imelo dobrega pol milijona prihodkov in 65.000 evrov dobička.