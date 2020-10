Spi Rosvita Pesek za Bežigradom, partner pa v Murglah?

Radodarni par FOTO: IGOR MODIC

Potomci?

Ureditve premoženjsko-pravnih razmerij ne želiva javno podrobneje pojasnjevati.

Murgle, moj domači kraj!

Kaj je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij?

Kaj je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij?

Gre za pogodbo, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskopravnega režima, ki se razlikuje od zakonitega. Če poenostavimo: svoje premoženjske odnose uredita tako, da so skladni z njunimi željami. V tovrstni pogodbi se lahko določi, kaj je od katerega zakonca, kaj skupno, kdo sme kaj upravljati, kaj se zgodi v primeru razveze, ureditev vprašanja morebitne preživnine in podobno.

Priljubljena voditeljica oddaje Odmevi na RTV Slovenijase ni na novo poročila, razen če je to storila stran od oči javnosti in to zamolčala, je pa s partnerjem, z zgodovinarjem, glasbenikom in profesorjem, s katerim po skupni poti hodita že krepko več kot desetletje, podpisala drugačno pogodbo.Iz javno dostopnih virov je zaslediti, da sta uredila premoženjskopravna razmerja – pogovorno so tovrstni dogovori znani kot predporočne pogodbe. Pogodba je bila podpisana 19. marca letos in sta eden od 90 parov, ki so to storili v letu 2020 (podatki veljajo na dan 12. oktober 2020).Zakaj sta se Mitja in Rosvita po toliko skupnih letih odločila za ta korak? To smo vprašali Peskovo, ki je v elektronskem sporočilu kratko odgovorila: »Ureditve premoženjskopravnih razmerij ne želiva javno podrobneje pojasnjevati.«Eden od možnih odgovorov bi lahko bili potomci. Javnosti je dobro znano, da imata iz življenja, preden sta bila skupaj, oba otroke: Mitja sina in hčerko, Rosvita pa sina. Zadnji je sredi letošnjega koronaleta večno zvestobo obljubil znani podjetnici, s katero se skupaj pojavljata tudi v propagandnih posnetkih na televiziji.Register, ki je javnosti dostopen na podlagi zapisanega v družinskem zakoniku, o Rosviti in Mitji razkriva še eno zanimivost, ki pa morebiti za 21. stoletje niti ni tako nenavadna. Med podatki, ki so javni, je tudi naslov (stalni ali začasni) zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, ta pa pri parčku na dan sklepanja pogodbe ni bil isti. Zaradi tega se zdi, da Mitja in Rosvita živita vsak na svojem koncu Ljubljane – no, vsaj uradno. Iz naslova, navedenega ob imenu slovenskega zgodovinarja, univerzitetnega profesorja in pevca zlasti narodno-zabavnih viž, je razvidno, da naj bi stanoval na eni od znamenitih murgelskih ulic, poimenovanih po drevesih, medtem ko naj bi bil »dom« TV-voditeljice za Bežigradom, le korak od impozantne ljubljanske trikotne stolpnice ter dokaj blizu Kolodvorske ulice, na kateri stoji stavba njenega delodajalca, RTV Slovenija.Tiste, ki bi želeli pokukati v vsebino pogodbe o urejanju premoženjskopravnih razmerij, moramo razočarati. Javni so le podatki o tem, kdo je pogodbo sklenil, medtem ko vsebina ni dostopna.