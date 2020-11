Ste videli, kakšen spodrsljaj se je zgodil Rosviti Pesek? (VIDEO)

Voditeljica, ki je tudi mentorica javnega nastopanja, je v sinočnjih poročilih napovedala, kdo vse bo gost Odmevov na RTV Slovenija. Med drugim jo je v koronastudiu obiskal minister za gospodarstvo in tehnologijo. Pri napovedovanju se ji je pri priimku gosta nekoliko zalomilo in Počivalšek je postal težko razumljiva beseda.Poslušajte, kako je Peskova preimenovala ministra. Nekateri so razumeli Počivavčer, drugi Počivalček. In vi?Skovanka »počivavčer« se je sicer prijela v času ukrepov reševanja turizma z vavčerji.Minister je v oddaji odgovarjal na vprašanja o ukrepih pri prodaji nenujnega blaga v trgovinah za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Kaj je med drugim povedal, lahko preberete v članku Počivalšek pojasnil ukrep, ki je ujezil številne Slovence