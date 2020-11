V studiu završalo, Rosvita Pesek jih je napela ministru (VIDEO)

Po nasilnih protestih, ki so v četrtek popoldne in zvečer izbruhnili v Ljubljani, je v Odmevih spregovoril tudi minister Aleš Hojs . Ta je med drugim za nastalo situacijo krivil tudi nekatere medije, saj da so petkove proteste spodbujali in podpihovali.»Žalostno je, da morajo reševalci, ki morajo po celodnevnem delu v povezavi s covidom še podaljševati izmeno na račun tistih anarhistov, ki ne protestirajo proti vladi, to je napačno, ti protestirajo zaradi čisto drugih stvari. Je pa res, da so bili mnogi od teh spodbujeni od tistih, ki že tedne in mesece protestirajo proti vladi. V tem delu je treba povedati, da bo del krivde treba prevzeti tudi s strani medijev, tako vaše hiše kot predvsem komercialne hiše, ki ste tedne in mesece spodbujali te proteste, kljub temu da so bili nezakoniti.«Voditeljicaje Hojsu nalila čistega vina. »Gospod minister, jaz predlagam, da se nocoj pogovoriva o protestih, če bo potrebno se bomo politiki in novinarji pogovarjali tudi o razmerah o medijih ob kakšni drugi priložnosti. O tem, kdo je kaj spodbujal, kdo je ravnal napak. Nocoj pa se skušajva osredotočiti na te proteste, bi bila hvaležna,« je dejala in oddajo nadaljevala z napovedjo prispevka.