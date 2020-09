Rosvita razkrila, kako potekajo sestanki na nacionalki (FOTO)

Časi koronavirus so prinesli številne spremembe. Tako je sedaj obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih postalo nujno in na delovnem mestu je vsak odgovoren za svoje zdravje in zdravje sodelavcev. Tega se očitno zavedajo tudi na nacionalni televiziji, kjer so uvedli vse potrebne ukrepe, da zaščitijo svoje zaposlene.To je dokazala tudi priljubljena voditeljica Odmevov,, ki je na enem izmed sestankov za oddajo posnela fotografijo in jo delila s svojimi oboževalci. Zraven je zapisala: »Spoštujemo ukrepe.« Vsi prisotni na sestanku imajo na sebi zaščitno masko, zaradi primerne razdalje pa so sestanek prestavili kar na hodnik.