V Trebnjem dojenček umrl pred očmi matere! To je tovornjak, ki je trčil vanj (FOTO)

Dolenjska je zavita v črnino. Včeraj nekaj po 12. uri je sredi mirnega delovnega dne odjeknila vest o nepojmljivi tragediji v središču Trebnjega. Po neuradnih podatkih je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl komaj 11-mesečni dojenček.

Kaj pravi policija?

V Trebnjem je včeraj nekaj po 12. uri v prometni nesreči umrl 11-mesečni otrok. Po prvih podatkih je odrasli osebi voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo . Otroku so na kraju nesreče nudili prvo pomoč in ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s PU Novo Mesto.

Kriminalisti okoliščine in odgovornost za nesrečo še intenzivno preiskujejo. Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Po zaključenih kriminalističnih preiskavah bo o ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo Mesto.