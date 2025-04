Novačijo jih prek TikToka: tako Ukrajinci zaslišujejo Kitajce, ki se borijo na Putinovi strani (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kritiziral Rusijo, da je v vojno v Ukrajini zvlekla Kitajsko, saj naj bi Moskva v svoje vojaške vrste rekrutirala več kot 150 kitajskih državljanov. Prepričan je, da se Peking kljub nasprotnim trditvam tega zaveda.

Rusi jih novačijo prek TikToka

»To je že druga napaka Rusije. Prva je bila Severna Koreja. Druge države vlečejo v vojno. Menim, da zdaj v to vojno vlečejo Kitajsko,« je v Kijevu dejal Zelenski. Po njegovih informacijah se za Rusijo bori 155 kitajskih državljanov. Prepričan je, da je v resnici število kitajskih državljanov večje in da se Peking tega zaveda. Kot je dodal, jih Rusi novačijo prek TikToka: »Jasno je, kako se rekrutirajo. Eden od načinov so družbena omrežja, predvsem TikTok in druga družbena omrežja, kjer Rusi objavljajo oglase,« je dodal.

Je pa Ukrajina pripravljena zamenjati dva kitajska vojna ujetnika za zajete ukrajinske vojake, je dodal Zelenski in objavil posnetek njunega zasliševanja.

Peking obtožbe zavrača

Ukrajinski predsednik je še napovedal, da je Kijev pripravljen kupiti večjo količino ameriškega orožja v vrednosti 30 ali 50 milijard dolarjev.

Peking je sicer kot popolnoma neutemeljene zavrnil navedbe Kijeva, da se v ruskih enotah proti Ukrajini bori veliko kitajskih državljanov. Kitajska je ob tem pozvala svoje državljane, naj se izogibajo sodelovanju v vojnah.

Moskva je danes le obsodila izjave ukrajinskega predsednika, ki je v sredo dejal, da je Rusija zvlekla Kitajsko v vojno v Ukrajini in v svojo vojsko rekrutirala več kot 150 kitajskih državljanov. V Pekingu pa so ob tem sporočili, da »bi se bilo treba izogniti neodgovornim izjavam«, in poudarili nevtralno vlogo Kitajske.