Obračuna še ni konec, raperski spopad se je čez vikend nadaljeval

Javni raperski spopad je v petkovem večeru pokazal prve posledice: Saša Petrović z Vrhnike, bolj znan kot Challe Salle, je ob 19. uri nastopal v koprskem Planetu pod geslom Konec šole. Dogodek so oglaševali kot »nepozabni koncert ob začetku počitnic v nakupovalnem središču,« posnetek na družbenem omrežju tiktok pa ni pokazal gneče pred odrom Challeta Salleta, kot je vladala pred izbruhom četrtkovega spopada.

Čuti negativni vpliv

Spor je izzval Petrović, ki je pred nekaj tedni javno omalovaževal Zlatana Čordića - Zlatka pa svojega neposrednega konkurenta pri mlajši publiki Nipkeja in producenta Damjana Jovića, ki je Petroviću ustvaril hit Lagano za preboj na glasbeni zemljevid Slovenije.

Potem ko je Zlatko v četrtek izdal pesem Klepc laže ter ga obtožil neprimernega nagovarjanja mladoletnic, pa zadnje dneve Petrović (ki je uporabljal tudi ime Klepec Sale) pojasnjuje svoja stališča in dogodke v zvezi z mlajšimi dekleti: »Poudarjam, da nisem v nobenem postopku in nikoli proti meni ni bila podana prijava,« je v posnetku zatrdil Petrović ter nadaljeval: »Sem pa v preteklosti proti dekletom, ki širijo o meni neresnice, že podal prijavo in teče o tem kazenski postopek, kjer sem sam oškodovan.«

Saša Petrović priznava, da dogodki zadnjih dni negativno vplivajo nanj in na njegove bližnje. FOTO: Marko Feist

Dobro uro kasneje mu je s svojo objavo odgovoril Zlatko: ta je ob Petrovićevi navedbi, da proti njemu ni bila podana prijava, zgolj prilepil fotografijo sodne odredbe o hišni preiskavi pri Petroviću iz leta 2011. Spektakla željna publika obeh je na družbenem omrežju instagram do polnoči nekaj tisočkrat všečkala njune objave.

Jeseni sodeloval s policijo Z Generalne policijske uprave so poslali pojasnila o sodelovanju s Petrovićem jeseni lani: »V tistem trenutku smo ocenili, da bi bil primerna medijska oseba za sodelovanje v takšni akciji glasbenik, znan kot Challe Salle. Pri izbiri medijske osebnosti smo upoštevali njegovo takratno medijsko podobo, ki je bila nadvse pozitivna, saj ni bil znan le kot glasbenik, ki širi dobro voljo in pozitivno energijo, temveč tudi kot promotor zdravega načina življenja, brez alkohola in drog, spodbuja športne aktivnosti in pozitivno delovanje.« Dogodek septembra lani v Velenju je za policijo »dosegel svoj namen na več ravneh«. Challeta Salleta pa pred sodelovanjem niso »varnostno preverili, saj za to ni bilo pravne podlage«.

Zlatko je za Slovenske novice pojasnil, da so se dekleta – ki trdijo, da so imele s Petrovićem neprijetne izkušnje – oglasila šele po Petrovićevem napadu na druge: »Ena punca se je javila tako meni kot še enemu prijatelju; nato še druga. Prijatelj je dobil resne posnetke. Ko so mi pokazali dokaze, sem rekel, da gremo v akcijo.« Nastala je pesem Klepc laže. Po informacijah, ki smo jih pridobili od naših drugih virov, so se po četrtkovi objavi pesmi pojavila še druga dekleta z neprijetnimi spomini. Zlatko (še) ne želi govoriti o njih, pravi pa: »Fantje pozabijo, da enkrat ratajo ženske iz teh punc. Toda jaz nisem preiskovalni organ – bom pa vedno glas potlačenih.«

Morebitne žrtve k prijavam opogumlja tudi policija: »Razumemo zadržanost žrtev, vendar policisti in kriminalisti zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo. V policiji z žrtvami ravnamo še posebno skrbno in občutljivo,« zagotavljajo ter poudarjajo strokovno pomoč in podporo žrtvam: »Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku.«

Ko so mi pokazali dokaze, sem rekel, da gremo v akcijo.

Po petkovem koncertu v Kopru je Challe Salle v soboto nastopil na nogometnem kampu Marcosa Tavaresa pred malce bolj polnim avditorijem otrok in staršev v Radencih, med vožnjo tja pa se je sledilcem zahvalil za podporo: »Nikoli nobenemu ne bi želel, da se znajde v taki situaciji, kot sem zdajle jaz. Vse skupaj negativno vpliva name in na moje bližnje.« Predzadnji nastop na urniku ima »idol mlade generacije«, kot se Petrović samopredstavlja na svoji spletni strani, v četrtek na svoji Vrhniki.