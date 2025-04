Policisti prosijo za pomoč: ste v okolici Vršiča opazili moškega suhe postave?

Kranjskogorski policisti so bili v četrtek nekaj pred 15. uro obveščeni o vlomu v avto tujih registrskih oznak, ki je bil parkiran na cesti proti Vršiču. Storilec je nasilno odprl vrata in iz avtomobila ukradel denarnico z denarjem ter dokumente. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so ljudje na kraju dejanja opazili moškega suhe postave, starega okrog 40 let in visokega okoli 170 centimetrov, ter avto renault laguna starejšega letnika.

»Če kdorkoli kaj ve o dejanju oziroma je opazil opisano osebo ali avtomobil, naj to sporoči na Policijsko postajo Kranjska Gora, na številko 04 582 07 00,« prosijo policisti.