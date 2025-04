Urška Klakočar Zupančič prvič odkrito o ljubezni: »Ne glede na hude medijske zlorabe, grozljive izmišljotine ...«

Po tem, ko je kitarist legendarne zasedbe Šank Rock, Bor Zuljan, v intervjuju za revijo Suzy razkril, da sta s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič par, se je zdaj na to odzvala tudi sama. V iskrenem in umirjenem zapisu na Facebooku je prvič spregovorila o odnosu, obenem pa pozvala k spoštovanju zasebnosti.

»Ljubezen je vedno lepa«

Predsednica državnega zbora je v kratkem, a pomenljivem javnem zapisu potrdila čustva in odnos z Zuljanom, hkrati pa ostro obsodila medijske pritiske, ki so sledili razkritju. »Ne glede na hude medijske zlorabe, grozljive izmišljotine, osebne pritiske in neznano prihodnost ... ljubezen je vedno lepa,« je zapisala.

Dodala je, da se je ljubezenska vez z glasbenikom razvila šele po dolgotrajnem poslovnem sodelovanju in pomembnih osebnih prelomnicah. »Najina je prišla potem, ko sva že precej časa poslovno sodelovala in (jaz prej, on kasneje) sprejela nekatere težke odločitve v svojem življenju,« je razkrila predsednica DZ.

Bor Zuljan, slovenski kitarist. FOTO: Dejan Javornik

Poziv k spoštovanju zasebnosti

Ob razkritju zveze so se v nekaterih medijih in na družbenih omrežjih že pojavili komentarji, ki so po mnenju Klakočar Zupančičeve prestopili mejo osebnega dostojanstva. Zato je svoj zapis zaključila z jasnim pozivom: »Prosim, spoštujmo zasebnost vseh in vsakogar.«

V intervjuju za revijo Suzy je Zuljan spregovoril o zbližanju s političarko in dejal, da sta se kot par našla šele po njegovih osebnih življenjskih prelomnicah. »Zbližala pa sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve,« je povedal.

Par je torej potrdil svojo zvezo, a ob tem jasno nakazal, da si želita predvsem mir in spoštovanje.