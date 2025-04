Ojoj, gledalci ogorčeni zaradi mojstra Iča iz Delovne akcije

​Ismet Kadjić, bolj znan kot mojster Ičo, je priljubljen član ekipe oddaje Delovna akcija. Kot električar je nepogrešljiv pri prenovah domov, kjer s svojo strokovnostjo in pozitivno energijo pomembno prispeva k uspehu projektov. Njegova otroška duša in smisel za humor pogosto popestrita vzdušje na delovišču. Poleg dela v oddaji ima Ičo tudi majhno kmetijo, kjer skrbi za ovce, koze, kokoši ter druge živali. Delo na kmetiji ga sprošča in mu prinaša notranje zadovoljstvo.

Kot smo že poročali, je v nedavni epizodi oddaje ekipa pod vodstvom Ane Praznik priskočila na pomoč Maruši in Roku, ki sta zaradi neustreznih bivalnih razmer dve leti živela ločeno . Njuna zgodba je ganljiva, saj sta se soočala s številnimi izzivi, vključno s prezgodnjim rojstvom obeh hčerk in neprimernimi pogoji za skupno bivanje.

No, ko je Ičo izvedel, da ima Rok koze in da te nimajo svetlobe, je takoj stopil v akcijo. Pripeljal je namreč agregat, skupaj z Rokom pa sta nato napeljala cev in luč v hlev, kjer so koze. A tudi ideja ni bila všeč vsem gledalcem. »Zdaj so pa res pretiravali. Kozam je potreben agregat, pa še v hiši nimajo luči,« je zapisal eden od gledalcev na družabnih omrežjih, spet drugi pa so se ustrašili, da ne bi kaj zagorelo.