Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ta vikend vam ne bo več dovolil čakati. Resnica, ki se razodeva, ni tu, da vas kaznuje, ampak da vas osvobodi in pokaže, kje ste živeli mimo sebe. Kje ste se sprijaznili z manj, kot si zaslužite. Kje ste se skrivali pred lastno močjo. Zato je ta konec tedna čas za mirno soočenje. Za vdih in izdih. Za priznanje: to je konec neke zgodbe. In začetek nečesa novega. Novo se rojeva iz pepela starega.

A še preden se rodi, potrebujemo tišino. Potrebujemo prostor. Potrebujemo iskrenost. Zato v teh dneh ne hitite. Ne snujte novih rešitev. Ne iščite takoj novih začetkov. Dovolite si, da nekaj umre v vas. Naj odide vse, kar je temeljilo na vlogah, pretvarjanju, nezrelosti. Naj izgine vse, kar ni bilo v skladu z vašo dušo. In ko bo potem iz tišine, iz ruševin odpadlih iluzij zasijala misel, občutek, nova vizija – takrat boste vedeli: »To sem jaz. To je moja smer. To sem jaz brez mask.« Morda boste zdaj spoznali, da neki odnos ni to, kar ste mislili, da je.

Morda bo nekdo spregovoril. Morda boste vi tisti, ki boste izrekli: tega ne morem več. Morda se bo nekaj preprosto razblinilo – brez drame, a z globoko jasnostjo. To je moč tega časa. Naj vas ne prestraši, če bo kje zabolelo, zaškripalo. Če boste imeli občutek, da vam nekdo poskuša iztrgati nekaj, česar ste se dolgo oklepali. Kajti – to, kar vas bo zapustilo, nikoli ni bilo resnično vaše.

In kar vam ostane? To je vaša nova moč. Vaš novi temelj. Tudi v partnerskih odnosih se zdaj vse premika k resnici. Razodetju. Tudi za tisto, kar ste mislili, da je stabilno, se je lahko izkazalo, da bo treba končati in začeti znova. Zdaj ne iščemo popolnosti, ampak resnico. Ta ni vedno romantična. Je pa osvobajajoča. Če ste bili vi tisti, ki ste dajali, a niste prejemali – to zdaj vidite. Če ste bili vi tisti, ki ste čakali, a drugega ni bilo – to zdaj boli.

In če ste vi tisti, ki ste iskali rešitelja zunaj sebe – boste zdaj dojeli, da ste to vedno bili vi. Če ste utrujeni, si privoščite počitek. Če ste zmedeni, si privoščite tišino. Če ste žalostni, si privoščite solze. Ni vam treba vedeti vsega. Samo čutiti morate. In ostati zvesti sebi.