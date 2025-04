Gorske reševalce zvečer prebudil alarm: takoj so vedeli, da jih ne čaka nič dobrega (FOTO)

V noči na četrtek je Gorska reševalna služba (GRS) Kranj izvedla izjemno zahtevno in dolgotrajno reševalno akcijo na območju Kokrške Kočne, kjer se je huje poškodoval planinec. Zaradi težko dostopnega terena in vremenskih razmer je bila akcija izredno kompleksna, pri njej pa so poleg kranjskih reševalcev sodelovali tudi člani GRS Kamnik in GRS Jezersko ter helikopterska ekipa Slovenske vojske, so sporočili na facebooku in do potankosti opisali obsežno nočno akcijo.

Alarm nekaj minut pred 22. uro

Reševalci GRS Kranj so nekaj minut pred 22. uro prejeli sporočilo: »Akcija Kokrška Kočna, okolica bivaka, zbor takoj!« Kot so zapisali v svojem poročilu, ime Kočna v klicih na pomoč običajno pomeni nočne in zelo zahtevne intervencije. Reševalci so se z avtomobili odpeljali do Suhadolnika v občini Preddvor, nato pa peš krenili proti kraju nesreče.

Jasna in vetrovno mirna noč je sprva vzbujala upanje, da bi lahko poškodovanca evakuirali s pomočjo helikopterja. Prva skupina se je povzpela čez Taško in prečila Grdi graben, kjer je zagledala svetlobo iz območja Spodnjih Dolcev – kar je nakazovalo, da se je nesreča zgodila pod markirano potjo. Do poškodovanca so se morali spuščati preko skalnega skoka z vrvno pomočjo in ga dosegli okoli druge ure zjutraj.

Podhlajen in nezmožen hoje

Druga skupina reševalcev je na kraj nesreče prinesla nosila po izpostavljeni lovski poti. Poškodovani planinec je bil močno podhlajen in zaradi udarcev ob večdesetmetrskem zdrsu nezmožen samostojne hoje. Po osnovni oskrbi so se reševalci odločili, da ga z vrvno tehniko dvignejo čez skalni skok in še dodatnih 200 višinskih metrov višje, na edino mesto, kjer bi ga lahko sredi noči prevzel helikopter.

Toda razmere so se hitro poslabšale. Zapiha je severni veter, ki je onemogočil helikoptersko posredovanje kljub požrtvovalnosti ekipe Slovenske vojske. Tri ure fizičnih naporov so tako šle po zlu, temperatura pa je začela močno padati.

Odločitev za spust in nova prošnja za pomoč

Ker je postajalo nevarno tako za poškodovanca kot za reševalce, so sprejeli težko odločitev: spustiti se bodo morali peš – ponovno čez nevarni skalni skok. Na pomoč so poklicali še sosednji GRS postaji Kamnik in Jezersko, saj je zaključek akcije obetal še večji izziv kot njen začetek. Sidrišča so zdržala, ekipa pa je s štafetnim spustom čez snežišče nadaljevala proti nižini.

Z nižanjem nadmorske višine se je veter umiril, kar je odprlo novo priložnost za helikoptersko evakuacijo. Ekipa Slovenske vojske z zdravnikom in reševalcem HNMP-GRS se je znova odzvala in tokrat uspešno posredovala: poškodovanec je bil skupaj z reševalci evakuiran s helikopterjem na izhodišče pri Suhadolniku, nato pa prepeljan na Brnik in naprej v UKC Ljubljana.

Gorska reševalna služba Kranj se je ob tem zahvalila vsem, ki so sodelovali pri akciji: GRS Kamnik, GRS Jezersko, helikopterski ekipi Slovenske vojske z zdravnikom in reševalcem, ter ReCo Kranj, ki je skrbno koordiniral sodelovanje intervencijskih služb.