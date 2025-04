Potujete v Združeno kraljestvo? To je nova prepoved, ki velja tudi za izdelke, kupljene v brezcarinskih trgovinah

Vlada Združenega kraljestva je danes zaradi preprečevanja širjenja slinavke in parkljevke sprejela ukrep, s katerim vsem potnikom, ki prihajajo iz držav EU, prepoveduje vnos govejega, ovčjega, kozjega in prašičjega mesa ter mlečnih izdelkov za osebno uporabo. Prepoved bo začela veljati od sobote, so sporočile pristojne oblasti.

Kot je sporočila vlada Združenega kraljestva, prepoved vključuje vnos izdelkov, kot so sendviči, sir, suhomesnati izdelki, surovo meso ali mleko ne glede na to, če so ustrezno pakirani ali kupljeni v brezcarinskih trgovinah. Vnos omejene količine mleka za dojenčke, medicinske hrane in nekaterih izdelkov iz več sestavin, kot so čokolada, slaščice, kruh, pecivo, piškoti in testenine, je še vedno dovoljen.

Že prepovedali

Združeno kraljestvo je letos že prepovedalo uvoz goveda, ovac in drugih mesnih izdelkov iz Nemčije, Madžarske, Slovaške in Avstrije, in sicer kot odziv na potrjene izbruhe slinavke in parkljevke v teh državah.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v odzivu na odločitev Združenega kraljestva slovenske državljane, ki potujejo na Otok, pozvalo, da natančno preverijo nova pravila.

Slinavka in parkljevka sicer ne ogrožata zdravja ljudi je pa zelo nalezljiva virusna bolezen goveda, ovac, prašičev in drugih parkljarjev, kot so divji prašiči, jeleni, lame in alpake. Izbruh te bolezni predstavlja resno tveganje za kmetijsko dejavnost in živino.