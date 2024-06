Izginila vsebina, v kateri Challe Salle kritizira Zlatka?

Zadnjih nekaj dni lahko spremljate bitko, ki se je vnela med slovenskima glasbenikoma Zlatanom Čordićem - Zlatkom in Sašo Petrovićem, znanim kot Challe Salle. Vmešali so se številni znani, anonimno naj bi svoje zgodbe povedale tudi mnoge druge ženske, lonček pa je pristavil še Inštitut 8. marec.

Spomnimo, Petrović je med gostovanjem v oddaji pri Peru Martiću povedal nekaj kritik na račun Zlatka, ta ga je pozval k javnemu opravičilu. Ker prvi tega ni storil, se mu je Čordić maščeval z izdajo pesmi, ki je v enem dnevu dosegla več kot 212 tisoč ogledov.

Nekaj minut po tem, ko je pesem »Klepc laže« ugledala luč sveta, se je na Instagramu pojavil zapis pevke Ane Vide Resnik, ki naj bi jo Challe Salle spolno nadlegoval v najstniških letih.

»Bil sem v šoku«

Oglasil se je tudi podjetnik, oglaševalec in igralec Aleksandar Repić, ki je na svojem Instagramovem profilu @Nepridiprav objavil serijo video zgodb o pesmi: »Telefon mi bo pregorel. Ne morem vsem odpisati niti se javiti. Nisem pričakoval takšnega odziva, sem v šoku. Premiero si je ogledalo 3000 ljudi. Ne morem verjeti, takšne premiere še nisem videl. Po dolgem času bo na YouTube končno nekaj dobre vsebine.«

O nastajanju pesmi je Repić povedal: »Zlatko je v 3, 4 dneh napisal cel zvezek rim, gradiva je za uro in pol. To je strnil v krajšo različico, odšel v studio in po nekaj dneh prišel z narejeno skladbo.«

Pravi, da je bil po prvem poslušanju v šoku. Potreboval je približno 2 dni, da je vse sprocesiral, pesem pa je poslušal neštetokrat. Zaključil je, da je Zlatko, kljub temu da je v življenju napravil nekaj napak, na področju repanja nepremagljiv.

Večina podpira Zlatka

»Očitno si je ogromno ljudi po tiho želelo, da pride 'en Zlatko' in pove vse tisto, kar si večina misli,« meni. »Ta situacija je kot jez, v katerem se je dolgo nabirala voda. Jez se je podrl, 'voda' kar bruha po družbenih omrežjih. Očitno je veliko ljudi čakalo, da nekdo nekaj reče, zdaj so se začeli javljati vsi. Večina podpira Zlatka.«

Opazil je tudi, da je vse, kar je Petrović v oddaji pri Martiću govoril čez Zlatka, iz oddaje izginilo. »Trajala je čez 4 ure, zdaj pa je točno v tem trenutku, ko Challe začne pljuvati po Zlatku, vsebina odrezana. Škoda, Pero, sem mislil, da si nevtralen. A gotovo je to nekdo posnel in bo znova objavil.«

»Zarečenega kruha človek največ naje. Zlatko je vstal iz pepela. Vsi se lahko nekaj iz tega naučimo,« je modro sklenil.

Inštitut 8. marec podpira žrtve napadov

Nevladna organizacija je na Instagramu podprla Ano Vido Resnik in svojo objavo pospremila z oznako #jaztudi.

Izjava nevladnikov o navedbah, ki se tičejo Saše Petrovića. FOTO: Inštitut 8. Marec Zajem Zaslona Instagram

»Kdor doživlja nasilje, se lahko vedno obrne na brezplačno svetovanje Društva SOS telefon na brezplačni številki 080 11 55. Prekinimo molk. Končajmo nasilje,« so še zapisali v Inštitutu 8. marec.

Petrović je medtem zaklenil svoj profil, saj so se nadenj spravili hekerji, ki so mu v enem dnevu dodali 50 tisoč sledilcev. V zvezi s tem je že kontaktiral Instagram.