Vrhunska športnica z nosečniškim trebuščkom med tekmo osupnila občinstvo (VIDEO)

Na četrtfinalni tekmi brazilskega prvenstva v odbojki se je zgodil prizor, ki je navdušil svet! Izkušena 33-letna odbojkarica Prisila Oliveira Heldes je namreč odigrala celoten četrtfinalni dvoboj v petem mesecu nosečnosti in s tem požela val občudovanja tako v Braziliji kot drugod po svetu.

Prisila, nekdanja brazilska reprezentantka, se kljub napredni nosečnosti ni želela odpovedati igri. Ni želela ostati na klopi in le opazovati, kako se njen tim bori za napredovanje. Pogumno je stopila na igrišče z vidnim nosečniškim trebuščkom in odigrala celoten dvoboj.

Čeprav je bila tekma sama po sebi zelo napeta, je domači Sesi-Bauru zmagal proti Fluminenseju z 2:1 v nizih ter se tako uvrstil naprej v končnico. A rezultat je tokrat stopil v ozadje – v središču pozornosti je bila Prisilina neomajna predanost športu, njena moč in ljubezen do igre.

Družinska sreča

Prisila je poleg uspešne športne kariere tudi družinska ženska – poročena je s košarkarjem Wesleyjem Castrom, centrom ekipe Sesi Franca Basket. Tudi on je letos zelo uspešen, saj v povprečju dosega 12,7 točke in 4,7 skoka na tekmo, njegov klub pa se nahaja pri vrhu lestvice in si je že zagotovil nadaljevanje sezone.

Prisilina zgodba je še en dokaz, da predanost, strast in pogum lahko premikajo meje – tudi v nosečnosti, poroča informer.rs.

Preberite še: