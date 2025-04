Sredi popoldneva policija ustrelila ženo člana znane skupine (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o strelskem incidentu. Tako je Jillian Lauren, ženo basista skupine Weezer Scotta Shrinerja, je policija ustrelila, potem ko je na svojem dvorišču v policiste uperila pištolo. Lauren ni v smrtni nevarnosti, vendar so jo po incidentu aretirali.

Vse se je dogajalo v ponedeljek popoldne v soseski Eagle Rock na severovzhodu Los Angelesa, ko so policisti iskali osumljence v nesreči s pobegom na avtocesti, navajajo ameriški mediji.

Po aretaciji so jo obtožili poskusa umora

Policija pravi, da je Lauren med zasledovanjem osumljencev prišla iz hiše s pištolo v roki. Ko so jo policisti poskušali prisiliti, da odvrže orožje, ni hotela ubogati in eden od policistov jo je ustrelil in jo zadel v ramo, je navedel Guardian.

Nato se je vrnila v hišo, malo kasneje pa je prišla ven z dvignjenimi rokami. Nato so jo aretirali in obtožili poskusa umora. Z njo je bila pridržana tudi varuška.