Po tragediji v Trebnjem se je oglasila Milena, žena voznika, ki je povozil 11-mesečnega dojenčka

Slovenijo je pretresla tragična nesreča, ko je v središču Trebnjega umrl komaj 11-mesečni dojenček. Odrasli osebi je voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo. Po nesreči so detece oživljali v bližnjem zdravstvenem domu, dali od sebe vse, na pomoč je priletel tudi helikopter Slovenske vojske. Žal pa so bile posledice za dečka prehude in za mlado bitje, ki je komaj začelo živeti, tudi usodne.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Ob izrazih sožalja, ki so preplavili splet, se je oglasila tudi Milena, ki trdi, da je žena voznika tovornega vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči. Tako se glasi njen zapis na družabnem omrežju: »Spoštovani vsi, nikoli ne komentiram, vas pa sprašujem se vam zdi primerno komentiranje, obsojanje, sojenje? Kako bi bilo vam? Hvala za razumevanje. Ne bodite da ne boste sojeni ... O sebi povemo največ s svojimi besedami. Iskreno sožalje svojcem otroka ... Žena voznika- hvala.«

Kriminalisti okoliščine in odgovornost za nesrečo v Trebnjem sicer še vedno intenzivno preiskujejo.