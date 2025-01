Domen Kumer s priznanjem šokiral Slovenijo: »Migrantom sem preprodajal ...« (VIDEO)

Gašper Bergant in Žan Papič ustvarjata enega najbolj priljubljenih podkastov, Fejmiči. V njem sta gostila večino slovenske estrade, tokrat je z njima delil epizode svojega življenja pevec in glasbenik Domen Kumer.

»Jaz sem Domen Kumer in upam, da mi ne bo žal, da sem danes tukaj,« je malce zamišljeno začel Domen, a se je na zagotovilo voditeljev, da mu ne bo, kmalu sprostil.

Štajerski glasbenik, ki je znan po svojem humorju in samozavesti, je v podkastu Fejmiči priznal, da je v času največjega migrantskega vala hodil po migrantskih centrih po Avstriji in migrantom pomagal preprodajati avstrijske, nemške in švedske SIM-kartice.

»Leta 2013/14 sem se odločil, da se bom preizkusil v poslu očeta, to je gradbeništvo in investicije. Imel sem dve firmi, eno v Avstriji in eno v Sloveniji, ne bom se spuščal v detajle, ampak v Avstriji sem imel izkušnjo z inšpekcijo, ker so sumili na poceni delovno silo, ampak ne, tega se ne bi šel. Ravno ko smo začeli graditi stanovanjske komplekse zelo blizu meje v Avstriji, se je začel migrantski val in potem se je stvar zakomplicirala, saj so bile te nepremičnine, zgrajene do tretje faze, težko prodajljive. In migrantskega vala kar ni bilo konec. Čez dan sem delal z gradbenimi delavci, zvečer pa sem s prijatelji in sosedi Avstrijci oblekel Karitasov avstrijski jopič. V teh ogromnih šotorih, ki so jih imeli Avstrijci postavljene, sem dejansko potem delal kot prostovoljec. Tako da sem migrantski val izkusil z več plati.«

Zelo hitro so ga zamenjali za Sirca, kar je bilo po Kumrovih besedah »prav bizarno«. Potem pa je Domen razkril, kako iznajdljivi znajo biti naši sosedje.

»Moj sosed tam v Avstriji je razvil prav posebno nišo, saj je bil trgovec po duši. Ko je bil migrantski val v polnem 'šusu', se je spomnil, da pridejo migranti skozi Slovenijo in nimajo SIM-kartic za Avstrijo oziroma svojo končno destinacijo, po navadi je bila to Nemčija ali Švedska. In potem sem mu pomagal prodajati te kartice z desetimi evri gor ... Albanci so imeli drugo nišo, oni so prodajali čevape, tretji nekaj drugega. Vsak je poskušal delati neki posel, saj ti migranti niso prišli brez denarja.«

