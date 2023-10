Špela Grošelj in Domen Kumer: V tem, kar mi počnemo, je toliko enega s*anja (VIDEO)

Pevsko prijateljska naveza, Špela Grošelj in Domen Kumer imata že nekaj let dinamičen in vsekakor ne, dolgočasen prijateljski odnos. Tokrat sta se v novem ŠOKkastu razgovorila o tem, kako sta se spoznala, kakšen je bil prvi stik in zakaj je njun odnos tako turbulenten.

Spoznala sta se pred leti na prireditvi Melodije morja in sonca, ko je bila Špela še sramežljiva članica Foxy teens, Domen pa je imel takrat oči samo za Tanjo Žagar. Počasi se je spletlo prijateljstvo in prve skupne pijače ne bosta nikoli pozabila. Čeprav se rada zbadata na koncu priznata, da drug pri drugemu najbolj cenita iskrenost oz. kot je povedala Grošljeva: »Domna imam rada, zato ker ne laže.« V zadnjem času je njun odnos stabilen, kar Špela pripisuje tudi svojim obiskom terapevtke, ki ji je pomagala razjasniti nekatere stvari.

Kumer je priznal, da svet slave in zabave ni vedno tako bleščeč in, da je res vesel, da je našel Špelo, ki ga uči postavljati meje v odnosih in je iskrena tako kot on: »To, da najdeš nekoga, ki je iskren je taka redkost. In jaz iščem samo še to, da je nekdo iskren. Zato, ker pri vsem tem, tako, kot sem že povedal, fejku, ki ga ta naš svet pozna to nekako največja vrlina.« Zadnji mesec navdušujeta s priredbo italijanske uspešnice Sarà perché ti amo, ki sta jo ubesedila po svoje in naslovila S tabo je vedno lepo.

Brez dlake na jeziku sta spregovorila o svojem prijateljstvu in slavi. FOTO: Marko Feist

Knjiga bi razkrila številne pikantnosti

Grošljeva je že večkrat namignila, da bi rada nekoč napisala knjigo o svojem življenju in ljudeh, ki so del njenega vsakdana. Velik del njene zgodbe pa je tudi Domen in povprašali smo ga, če se boji, kaj vse bi Špela lahko razkrila o njunem odnosu. Hudomušno je priznal, da sedaj že nekako pozna njen način razmišljanja, ga pa vseeno skrbi, v kakšni luči bi bil prikazan.

Špela je priznala, da je sta imela skupaj že tako veliko dogodivščin, da bi temu lahko namenila več poglavij. Spregovorila sta tudi, če bi kdaj koli zastopala Slovenijo na Evroviziji in kakšnih projektov bi se lotila. V studio sta pripeljala tudi prav posebna kosmata gosta in poskrbela za dobro vzdušje.

