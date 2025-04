Lahko bi se končalo s tožbo: ogrožena družina princa Williama, ta ne skriva, da je besen

Kate Middleton in princ William sta med zadnjimi šolskimi počitnicami s svojimi tremi otroki, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, nekaj dni preživela na smučišču.

Otroci obiskujejo šolo Lambrook v bližini družinskega doma na posesti gradu Windsor.

Ta zasebni družinski oddih pa bi se lahko končal s tožbo.

Valižanski princ in princesa ter njuni otroci so bili namreč v francoskih Alpah ujeti v fotografske objektive, poročata Paris Match in Page Six.

The Telegraph piše, da bi lahko bili mediji, ki so objavili fotografije, tarča pravnih ukrepov s strani 42-letnega princa in 43-letne princese, saj so posnetki nastali v času njihove zasebnosti.

Čeprav formalna tožba še ni bila vložena, The Telegraph poudarja, da kraljevi par visoko ceni zasebnost, še posebno kadar gre za zasebne družinske trenutke.

Princ in princesa sta v preteklosti že razmišljala o tožbi proti francoskim revijam. In sicer ko so te leta 2012 objavile fotografije Kate zgoraj brez, posnete med dopustom v Franciji.

Fotografije so bile objavljene v reviji Closer, časopis La Provence pa je objavil posnetke z istega potovanja, na katerih je Kate nosila kopalke.

Par je tedaj bival v zasebni vili, ki je v lasti nečaka kraljice Elizabete II., vikonta Davida Linleyja. William je takrat izjavil:

»Z ženo sva menila, da si lahko privoščiva nekaj dni v odmaknjeni vili, ki je v lasti člana družine in sva tam deležna nekaj zasebnosti.«

Palača je objavo fotografij označila za neopravičljivo in dodala:

»Njuni kraljevi visočanstvi sta globoko prizadeti, da sta francoska publikacija in fotograf tako grobo in popolnoma neupravičeno posegla v njuno zasebnost.

Dogodek spominja na najhujše izpade tiska in paparacev iz časa princese Diane, kar je za valižanskega princa in princeso še posebno boleče.

V odmaknjeni vili sta upravičeno pričakovala zasebnost. Nepojmljivo je, da bi kdo take fotografije sploh posnel, kaj šele objavil.«

Družina Wales se od nekdaj trudi ločiti javno življenje od zasebnega, to je postalo še posebno pomembno v preteklem letu, ko se je Kate zdravila za rakom.

Večino leta 2024, potem ko je marca razkrila, da je zbolela, se ni pojavljala v javnosti.

»Prav impresivno je, kako uspešno še vedno ohranjata zasebnost,« je za People povedala kraljeva zgodovinarka Amanda Foreman. »Popolnoma obvladujeta situacijo.«

Valižanski par premore športni duh, ki ga očitno prenaša tudi na svoje otroke. Te sta v francoske Alpe začela voditi že kot dojenčke, poroča Mail on Sunday.

»Obnašali so se povsem sproščeno kot običajna družina, ki uživa na smučanju. Bilo je veliko smeha, otroci so bili zelo vljudni,« je povedal očividec. »Kate je delovala zelo zadovoljno.«

Princesa je januarja povedala, da je njena bolezen v remisiji.

Čeprav so se mnogi spraševali, ali se bo vrnila k uradnim dolžnostim le v družbi Williama, je presenetila z več samostojnimi nastopi.

»Ona je MVP (najbolj dragocen član) kraljeve družine in nihče ni vedel, kdaj se bo vrnila,« je ekskluzivno za People povedala Foremanova in dodala:

»Prav tako uspešno usklajuje pričakovanja glede bodoče vloge kraljice z zdravjem in družinskim življenjem.«

»Palača še naprej previdno načrtuje njen urnik, dogodke pa napovedujejo tik pred izvedbo, pri čemer ostaja poudarek na tem, da je okrevanje še vedno njena prioriteta.«