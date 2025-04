Kaj se je zgodilo z voznikom, ki je snemal divjo vožnjo po ljubljanski obvoznici? Imamo odgovor policije (VIDEO)

Dve leti po tem, ko je v javnosti zaokrožil videoposnetek mladega voznika, ki je po ljubljanski obvoznici divjal s kar 264 kilometri na uro in ogrožal življenja drugih udeležencev v prometu, policija ni izsledila voznika ali njegovih sopotnikov.

Policijsko upravo Ljubljana smo vprašali, ali so v tem času identificirali voznika in kakšna kazen ga je morebiti doletela. Kot odgovarjajo, voznik ni bil prepoznan, prav tako do danes niso bili podani vsi potrebni elementi za začetek prekrškovnega postopka.

»Policija tovrstne posnetke preveri in nato sprejme odločitev, ali je na podlagi vseh zbranih dejstev možno uspešno izvesti prekrškovni postopek,« so pojasnili na PU Ljubljana.

Za takšno prekoračitev hitrosti je prepisana kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, za nevarno vožnjo pa so predvidene denarna kazen, prepoved vožnje vozila in zaporna kazen do 12 let.

Če opazite voznika, ki ogroža ostale udeležence v prometu, takoj pokličite policijo

Dodali so, da je posnetek lahko le eden izmed dokazov, ki jih organi upoštevajo, a brez dodatnih informacij in sodelovanja prič pogosto ne zadostuje za pravni epilog. Ključno je, da so policisti o nevarni vožnji obveščeni takoj, da lahko voznika ustavijo na kraju samem. »Svetujemo, da v primeru, ko neki voznik s svojo vožnjo ogroža varnost ostalih udeležencev v prometu, občani takšno vožnjo takoj prijavijo na interventno številko policije 113, da ga lahko policisti čimprej izsledijo in izvedejo postopek,« še pravijo policisti.

V primerih, ko policisti prekrška niso neposredno zaznali, je uspešnost prekrškovnega postopka pogojena z aktivnim sodelovanjem oškodovanca, še opozarjajo.

To je video, ki je pred dvema letoma šokiral slovensko javnost (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):