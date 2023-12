Fejmiča v ŠOKkastu: Politiki so se jima ponujali, znana Slovenka ne želi priti (VIDEO)

V novi epizodi podkasta ŠOKkast sta v goste prišla Žan Papič in Gašper Bergant, ki zadnje čase polnita dvorane s svojo avtorsko predstavo Fejmiči, kjer na svoj značilen humoren način pripovedujeta o gostih njunega podkasta in življenju skozi njune oči. Pot, ki sta jo prehodila od začetkov do trenutka, ko lahko živita od svojega talenta pa je bila dolga in polna zavrnitev. Gašper se svojih začetkov spominja, kako več mesecev ni prejel odziva od publike. »Prvo leto sem dejansko nastopal tako, da mikrofon pa stojala nisem dal stran ob obraza,« se spominja najbolj mučnih nastopov, ki pa so počasi topili publiko in danes je eden najbolj prepoznavnih stand up komikom. Tudi Žan je moral skozi temačno obdobje, ki ga je izoblikovalo v osebo kot je danes. Spomnimo se ga lahko tudi kot voditelja kvizov, oba sta sodelovala kot tekstopisca marsikatere zabavne oddaje.

V njuni družbi smeha ne manjka. FOTO: Luka Maček

Pričakovala tri tisoč evrov, nabralo se jih je kar 60 tisoč

Čeprav sta znana po humorju pa sta letos svojemu podkastu dodala še prav posebno dobrodelno noto. Gašper namreč prihaja iz Savinjske doline, ki so jo avgustovske poplave močno prizadele. Tudi sam se je znašel v negotovosti, ko je narava pokazala zobe. Nekaj dni so bili odrezani od sveta in za nekaj trenutkov se je celo zbal za svoje življenje. Prav zato sta z ekipo odšla v tiste kraje in svoje gledalce ter poslušalce prosila za pomoč ljudem, ki so jih poplave najbolj prizadele. Ko so prišli tja na teren so ju bili ljudje iskreno veseli: »Predvsem so bili hvaležni, da smo jih vprašali, kako so in kaj potrebujejo. Me pa skrbi, kako bo zdaj, ko prihaja zima, denarja počasi zmanjkuje. Dokler so bili ljudje pod adrenalinom in so hodili pomagat je bilo super, sedaj pa je te motivacije vse manj,« je povedal Žan in dodal, da mu je še vedno fascinantno, da sta dva komika zbrala več kot 60 tisoč evrov dobrodelne pomoči.

Letos sta bila tudi dobrodelna, saj sta s svojo akcijo za prizadete v poplavah zbrala več kot 60 tisoč evrov. FOTO: Luka Maček

La Toya ju zavrača, politikov nočeta

V zadnjih treh letih odkar sta začela s snemanjem Fejmičev sta v svojem studiu gostila številne znane in zanimive Slovence, kar nekaj pa jih še pridno čakata. Zelo si želita, da se jima pridružila Katarina Čas in Luka Dončić, izogibata pa se politikom, čeprav so se jima nekateri kar sami ponujali, da bi prišli v goste. Njuno vabila vztrajno zavrača tudi starleta La Toya, od gostov pa ju je najbolj presenetil Vili Resnik, saj ju je fasciniral z neverjetno energijo, ki mu je očitno ne zmanjka. Skoraj 200 podkastov sta že posnela in v načrtu imata še marsikaj. Naslednje leto odhajata tudi na posebno križarjenje, kjer bosta s svojo komedijo zabavala slovenske goste, v načrtu pa imata še marsikaj zanimivega.

