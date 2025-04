Petminutna vaja za empate

Empati zaznavajo in čutijo veliko – na primer energije in čustva drugih posameznikov, kolektivno energijo in čustva ter energijo in fizične dražljaje prostorov. Če ste hiperperceptivni, ima to svoje prednosti. Takojšnje in intimno povezovanje s svetom okoli vas vam lahko da zelo veliko. Toda če ste empat, ima to tudi svoje izzive. Veliko lažje se ujamete ali izgubite v energiji, čustvih in življenjih drugih, če ste zelo empatični.

Osredotočite se nase individualno, ne v povezavi z drugimi.

Uporabni namig

To vajo lahko izvajate, če se počutite razpršene, tesnobne, vam misli drvijo ali imate težave s koncentracijo; če ste zaskrbljeni zaradi nekoga drugega, ste osredotočeni na prijatelja, sodelavca ali bližnjega, ki preživlja težke čase; če ste zataknjeni v energiji nekoga drugega, če ste bili v interakciji z nekom, ki je intenziven, ali nekom, do katerega imate intenzivna čustva, ali ste se potopili v neko hudo težavo in vam je ne uspe pustiti za seboj; če ste čezmerno stimulirani zaradi skupne energije ali fizičnih dražljajev, ste pravkar prišli z glasnega koncerta, delavnice, športne igre, družinskega srečanja ali drugega dogodka in v vas še vedno brni. Ali če je kolektivna energija vaše pisarne, mesta ali širšega sveta na robu in to čutite v svojem sistemu; če ste izčrpani zaradi pretiranega razdajanja, če ste tip empata, ki se vedno bolj potrudi za vsakogar v službi ali v osebnih odnosih, in se počutite izčrpani, ko drugim dajete preveč.

Pojdite počasi

Postanite pozorni na svoje dihanje. Upočasnite ga ali poglobite, da umirite živčni sistem. Poskrbite, da vam je fizično udobno. Namestite se, privoščite si zdrav prigrizek, popijte vodo ali pojdite na stranišče. Naredite nekaj, da se fizično ozemljite v lastni energiji. Lahko položite roko na srce, nežno pobožate ali podrgnete svojo nogo ali sklenete dlani v naročju. Vprašajte se: »Kaj se dogaja z mano?« To vprašanje bi vam moralo pomagati, da se vrnete k sebi, svojemu življenju, svoji energiji, svojim čustvom. Osredotočite se nase – kaj ste čutili ali doživljali v zadnjem času? Morda boste ugotovili, da ste zaradi nečesa veseli ali zaskrbljeni ali da ste v zadnjem času bolj zaposleni ali bolj razmišljate. Osredotočite se nase individualno, ne v povezavi z drugimi. Zdaj se vprašajte: »Kaj hočem ali potrebujem?« Osredotočite se na korake ukrepanja, ki vas neposredno podpirajo, na primer, da potrebujete prosto popoldne v službi ali želite sestanek s svojim svetovalcem ali zdravnikom. Morda boste ugotovili, da ste se že nekaj časa želeli družiti z nekom ali da pogrešate neko vam ljubo dejavnost, kot je joga ali ustvarjalni hobi, in se ji želite posvetiti.

Ljubeče do sebe

Ko se boste navadili na to energijsko preverjanje, boste spoznali, kako hitro in enostavno se je vrniti k sebi. Če vam ne uspe takoj prepoznati, kaj želite ali potrebujete ali celo kaj čutite, se odmaknite od vaje in prosite svojo intuicijo, naj vam v nekem trenutku čez dan ponudi odgovor v besedah, mislih, občutkih ali slikah. Odgovor vam lahko pride na pamet celo takrat, ko to najmanj pričakujete.