Župnik Anže na onkologiji daje moč bolnikom

»Hvala, Marija, ki si me varovala. Prosim te za dobre izvide. Ne pozabi me še naprej,« je eden od pomenljivih zapisov, zahval in prošenj, v bolnišnični kapeli Onkološkega inštituta Ljubljana. Bil je ponedeljek v letošnjem velikem tednu. Nekateri prihajajo in vstopajo skozi steklena vrata, drugi odhajajo, tretji čakajo, to je pač onkološki inštitut. Tu čas teče drugače. Pasijonske ali postne jaslice predstavljajo prizore Jezusovega trpljenja. Število bolnikov z rakom raste, na hodniku se srečujejo mnoge življenjske zgodbe, nekaj življenj se tu sklene, ker telo omaga pod težo krute bolezni. To...