Nepričakovan zaplet Domna Kumra na avtocesti

Glasbenik Domen Kumer zna poskrbeti za hiter utrip marsikaterega srca. Ne samo, da je odličen pevec, ki niza hit za hitom, Domen pred poletjem tudi pridno trenira in kleše svoje telo. Še zdaj ne more verjeti, da mu je uspelo pozimi zlesti na Malo Mojstrovko, ki je visoka več kot 2300 metrov, pred časom pa je na družabnem omrežju facebook delil fotografijo, na kateri je zgoraj brez in navdušil.

Domnovo izklesano telo dviguje srčni utrip. FOTO: Instagram

Tokrat se je na družbenih omrežjih oglasila njegova pevska prijateljica Špela Grošelj, in sicer je napisala, da je v petek Domnu sredi avtoceste skoraj zgorel avtomobil, in to znamke Mercedes.

Še dobro, da je Domen hitro in ustrezno reagiral, tako da jo je na srečo sam odnesel brez poškodb. Žal se z avtom ni tako dobro končalo, saj z naslednje fotografije izvemo, da se je v petek v jutranjih urah ob 5:52 moral od mercedesa posloviti.

Njegov avtomobil FOTO: Instagram, zaslonski posnetek