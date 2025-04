Tomaž Arklinič molči, soobtožena priznala umor: »Sabina je kričala. Slišal je. Ni rekel nič.«

Z zaslišanjem sostorilke in ključne priče, 34-letne Aleksandre Škamlec, se je pred velikim senatom okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, v teh dneh nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču, ki mu očitajo umor žene, takrat 33-letne Sabine. Škamlečeva je priznala, da je Sabino 23. marca lani v okolici Kidričevega umorila, in bila pravnomočno obsojena na 28 let zapora. V sredo, ko sta se z Arkliničem po dolgem času videla v živo, je na vprašanja sodnice odgovarjala zadržano, pogosto z istim stavkom: »Sem svojo kazen dobila, vse sem že povedala. Moja izjava je...