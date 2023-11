Gašper Bergant: Ležerni hedonist

Pod drobnogled smo vzeli enega najbolj simpatičnih in prijaznih medvedkov na sceni. Poleg nastopanja in spravljanja ljudi v dobro voljo obožuje suho meso, pivo, vonj po senu ter ženske, starejše od 26 let. Se pravi, da je prototip hedonista. Tudi ležernost je ena njegovih osebnostnih karakteristik, zato je primerjava s kosmato brundajočo zverjo na mestu, saj se zdi, da bi najraje prespal zimo. A letošnja bo ena najbolj delovnih, ker sta s pajdašem (in sovoditeljem) projekta Fejmiči, Žanom Papičem, razprodana.

OBJAVE: 367

SLEDILCI: 18.196

SLEDI: 5.984

Tudi fant s podeželja je pred kamero rad urejen.

Novembra 2016 je z delovno vnemo začel svojo zgodbo na instagramu.

Pri njem za zaščito poskrbi dinozaver.

Vzoren sinko, ki očeta in mame nikoli ne razočara pri božičnem obdarovanju.

Raznežijo ga muce vseh vrst.

Takole izziva oboževalke, a tudi kakšnega oboževalca.

Eleganca mu je pisana na kožo.

Po mir se najraje odpravi v gore.

Pravi, da bi bil to najboljši plakat za Parado ponosa.

Celo v vlogi gospodinje se odlično znajde.