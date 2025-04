Prihaja k nam vremenski kaos? Divje poplave in vremenski alarmi pred veliko nočjo, v Alpah sneg (VIDEO)

Vremenska fronta, ki prihaja iz Italije, prinaša hudo neurje v Slovenijo in Hrvaško. V severni Italiji so se po močnem deževju sprožile divje poplave, meteorna voda teče po ulicah mest, v Alpah pa divjajo snežne nevihte.

Italijanski meteorološki portal Istramet že napoveduje enega najmočnejših južnih vetrov preteklega leta, stanje pa so dodatno zaostrili rdeči in oranžni vremenski alarmi, aktivirani skoraj po vsej Hrvaški. Tudi v slovenski Istri je v četrtek pihal okrepljen jugo, ki je v sunkih presegal 70 km/h.

Po podatkih spletnega mesta Rain Alarm je nevihtna fronta že prešla sever Italije in se hitro pomika proti Sloveniji in Hrvaški. Amaterski meteorolog Dino Dundić opozarja na možnost superceličnih neviht, močnejšega grmenja in pojav toče, ki bodo spremljali prehod fronte: »Možne so močnejše nevihte, supercelični oblaki in prave nevere. Ob pričakovanih vetrovih so lahko posledice precejšnje, zato previdnost ni odveč.«

Poplave ohromile promet, Alpe pod snegom

Zaradi obilnih padavin so v severni Italiji številne reke prestopile bregove. V regiji Piemont, kjer je najhuje v Torinu in okolici, so oblasti zaprle ceste, prebivalce pa pozvale, naj ostanejo doma. Poplavljene železniške proge so povzročile hude zamude med Italijo in Švico, nekateri vlaki so obtičali na progi.

Previdno v gorskih območjih in ob morju Svetujemo previdnost v prometu, spremljanje vremenskih opozoril in prilagoditev potovalnih načrtov, predvsem v alpskih in obalnih regijah, kjer so razmere najzahtevnejše.

Italijanske Alpe je zajela obilna snežna nevihta. Na prelazu Veliki sveti Bernard je v enem dnevu zapadlo več kot meter snega, kar je povzročilo zaprtje cest in prekinitev oskrbe z elektriko v jugozahodni Švici. Zermatt, znano zimsko letovišče na meji z Italijo, je povsem odrezano od sveta. V švicarskem kantonu Valais so oblasti zaprle šole in izdale visoka opozorila pred snežnimi plazovi in visokimi vodostaji reke Rone ter jezera Maggiore.

Pozor, če greste na morje

Hrvaški državni meteorološki zavod (DHMZ) je za četrtek izdal številna vremenska opozorila, predvsem zaradi jugozahodnega vetra, močnih nalivov in možne toče. Na Jadranu je pričakovan močan, celo orkanski južni veter, najizrazitejši bo na območju Splita, Kvarnerja in Dalmacije. Rumena in oranžna opozorila veljajo za skoraj vso obalo in velik del notranjosti.

Nevihtno bo. FOTO: Bralka Elvira

Za petek so na Hrvaškem napovedane nižje temperature, med 16 in 21 °C, ter jugozahodni veter, ki se bo ob Jadranu še okrepil. Padavine bodo pogoste predvsem ponoči na vzhodu države, čez dan pa bodo počasi ponehale.

Petek in sobota naj ne bi prinesla novih opozoril, vendar bodo razmere ostale napete, saj je možnost močnih lokalnih neviht še vedno prisotna.

Tudi po napovedih meteorologinje Tee Blažević s hrvaške N1 bo vreme ostalo nestabilno do konca tedna. »V četrtek popoldne bodo padavine zajele najprej obalo, nato pa se bodo razširile tudi v notranjost. Lokalno lahko pride do močnejših nalivov, predvsem ob Jadranu, lahko pa tudi v osiješki in zagrebški regiji, kjer se lahko pojavijo toča in močni sunki vetra,« je opozorila.

Kakšna bo velika noč

Za veliki petek napovedujejo nadaljevanje nestanovitnega vremena z občasnimi plohami, v soboto bo na zahodu Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s kakšno ploho, proti vzhodu pa bo več sonca in suho. Še bo pihal jugozahodni veter.

V nedeljo v naših krajih kaže na deloma sončno in suho vreme, več oblakov bo na zahodu. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil.

