Skriti nadzor v Istri: vzgojiteljici na bolniški sledil zasebni detektiv, ki ga je plačala občina

V Vrsarju je izbruhnil škandal zaradi porabe javnega denarja za najem zasebnega detektiva, ki je spremljal vzgojiteljico iz vrtca, ker so sumili, da med bolniško odsotnostjo dela kot taksistka. Vse skupaj je občino stalo 1500 evrov.

Lokalni svetnik in kandidat za župana Serđo Popović je na družbenem omrežju razkril, da sta občina Vrsar in vrtec lani najela zasebno detektivsko agencijo, da bi spremljala vzgojiteljico na bolniškem dopustu. Po njegovih trditvah naj bi šlo za sindikalno zaupnico, medtem ko drugih vzgojiteljic, ki so prav tako na bolniškem dopustu, a domnevno delajo drugje, nihče ne preverja.

»Župan Ivan Gerometta in stranka IDS samovoljno imenujeta upravni odbor in ravnateljico vrtca. Ko so dovolili, da vrtec najame detektivsko agencijo za sledenje vzgojiteljici na bolniškem dopustu, so dosegli novo dno. V vrtcu vladata teror in strah,« je zapisal Popović.

Detektivski agenciji Cobra29 naj bi plačali 1500 evrov.

Župan zgodbo potrdil

Trenutni župan Ivan Gerometta je zgodbo potrdil in povedal, da so lani avgusta res najeli detektivsko agencijo, saj je bilo ugotovljeno, da je zdaj že nekdanja vzgojiteljica med bolniško več dni opravljala taksi prevoze.

»Šlo je za zlorabo bolniškega dopusta. Zasebni detektiv je preveril dejstva in preprečili smo nepravilnosti. Zadeva je zaključena, saj je delavka dala odpoved,« je pojasnil Gerometta.

Na vprašanje, ali ve za druge podobne primere v vrtcu, kot jih omenja Popović, je odgovoril, da o tem nima informacij, poroča 24sata.hr.

