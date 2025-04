Skozi predstavo duhovna priprava na veliko noč

Ribniška pasijonska družina je po šestletnem premoru, zadnja uprizoritev je bila leta 2019, letos znova strnila vrste in v izjemno kratkem času ter z velikim prizadevanjem nekoliko prenovljene zasedbe pripravila že 14. gledališko-glasbeno uprizoritev trpljenja Jezusa Kristusa. Predstava je potekala na ribniškem gradu, ki je zaradi svoje zasnove in ambienta naravnost čaroben, in to pred več kot tisoč gledalci. Izbrali so enega prvih scenarijev Ribniškega pasijona – klasiko, preverjeno zgodbo brez dodatkov. To je prikaz Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja kot osrednjega dogodka krščanske v...