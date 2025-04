Po smrti očeta in dveh otrok se je mama poslovila s srce parajočimi besedami: »Zdaj pa počakajte še mene ...«

Poročali smo že o strašni nesreči, ki je pretresla Hrvaško. V sredo so na območju Đakova umrli trije ljudje. Policija je tako objavila podrobnosti grozljive tragedije in po njihovih podatkih so otroka, stara deset in osem let, ter njun 44-letni oče umrli v čelnem trčenju.

Mama pokojnih otrok je zjutraj na Facebooku objavila ganljivo sporočilo:

»Dragi moji, še vedno čakam, da pridete k meni živi in zdravi, da je vse, kar je bilo povedano, le slaba šala. Rekli so mi, da vas ni več, a sem celo noč čakala, da pridete. Ljubi moji, osrečevali ste naša življenja, a vaš nenaden odhod nas je razžalostil. Želim si, da bi bila tukaj in da bi mi ti, Marine, lahko rekla, kot znaš, 'rada te imam mama, tako zelo'. Valentina moja, sreča moja, pogrešala bom tvoje objeme in tvoje poljube. Sandro, zelo te bom pogrešala, rada te imam zelo. Čuvaj najina dva poredna angelčka na boljšem mestu, kamor si šel, in zdaj počakaj še mene in enkrat pridem k tebi. Zelo vas imam rada.«