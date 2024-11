Samski Domen Kumer navdušen nad to mlado Slovenko

Štajerski pevec Domen Kumer je v sinočnji kuharski oddaji Riba, raca, rak na Planet TV gostil štiri znane goste. Televizijska voditeljica Nataša Naneva, pevka Nastja Gabor, glasbenica Astrid Kljun in plesalec Arnej Ivkovič so okušali jedi, ki jih je pripravil Domen in se sproščeno družili.

Ena od gostij je Domna vprašala, kako to, da je še vedno samski, ko pa je tako spreten za štedilnikom? »Domen, ki je znan po svojem humorju in samozavesti, je odgovoril v smehu: 'Jaz sem večno samski. Pa ti?' Gostja je dodala, da ona ni samska.

Je pa družba v sproščenem vzdušju večkrat komentirala, da je neka posebna energija med Domnom in Astrid, ki jo 41-letni Domen doslej ni dobro poznal.

28-letna Astrid je vsestranska umetnica, pevka, šolana harfistka, plesalka, učiteljica in mama. Njena energija, pronicljivost, smisel za humor in intelekt so Domna tako navdušile, da jo je imenoval kar z »intelektualno« različico Rebeke Dremelj.