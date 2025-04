Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ta konec tedna diši po spremembi – ne po tisti hrupni, ki butne na plan, ampak po tihi, a neizbežni, ki najprej zatrese notranji svet. Nekaj se poslavlja. Nežno, tiho in hkrati nepreklicno. Zdi se, kot da je čas zadrževal dih in zdaj počasi izdihuje vse, kar je bilo odigrano, vse, kar je bilo zadržano, vse, kar se je skrivalo pod površjem.

Zapuščamo obdobje, ki nas je učilo s presežki in padci. In ob tem koncu tedna – pred pragom nove zgodbe – se dogaja še en pomemben premik: umiranje starega in rojstvo novega. A preden se novo rodi, se mora staro raztopiti. V odnosih, čutenju, naših notranjih resnicah. Morda čutite nemir. Morda ste utrujeni od nenehnega čakanja, razmišljanja, razpletanja zgodb, ki se vedno znova vračajo v drugačni preobleki. A naj vam povem: to ni več čas za igranje vlog. Igre so končane. Tudi tiste, v katerih ste igrali zgolj zato, da bi zadovoljili druge ali ohranili nekaj, kar že dolgo ne stoji več.

Ta konec tedna prinaša razkritja – še posebno v partnerstvih. Vse, kar je bilo skrito pod tančico, se razodeva. Včasih kot nežen šepet, drugič kot neizprosna resnica, ki vas zbudi iz iluzije. Partnerske dinamike bodo ta vikend pod drobnogledom. Morda se bodo pokazali pravi nameni.

Morda boste jasno začutili, kdo stoji ob vas s srcem – in kdo le zaradi koristi, udobja ali strahu. Resnica zdaj prihaja v ospredje. In kjer je resnica, tam ni več prostora za manipulacijo, sprenevedanje, skrivanje. Če se boste znašli pred zrcalom, ki vam pokaže nekaj, česar niste želeli videti, se ne umikajte.

Pogled v resnico vas ne bo zlomil. Nasprotno – osvobodil vas bo. Pomislite, koliko energije ste vlagali v to, da bi ohranjali nekaj, kar vas je tiho razjedalo. Koliko krat ste si rekli, da bo bolje. Da bo morda drugače. Da samo še malo počakate.