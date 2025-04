Polka, ki pove vse: 'Škatle so polne cunj' in tišlarja od nikoder – Eva navdušila v glavni vlogi

Čuki so že večkrat dokazali, da zmorejo marsikaj. V najnovejšem videospotu z naslovom Tišlarski pozdrav vsi merijo, žagajo, hoblajo, seveda pa tudi pojejo in plešejo. A glavna akterka v novi polki je simpatična Eva Potrebuješ, enaindvajsetletna hči Jožeta Potrebuješa, sicer pridna študentka ekonomije, športnica in plesna animatorka, ki na nastopih Čukov poskrbi za animacijo najmlajših. Včasih pa z njimi na odru tudi kakšno zapoje. Tokrat je v vlogi glavne vokalistke, ki obupno čaka na – tišlarja oziroma mizarja, če se izrazimo v lepi slovenščini. A večini Slovencev je izraz tišlar čisto doma...