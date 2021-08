Ste videli, kaj po zmagi košarkarjev tvita premier? Objavil je celo Dončića

Slovenski košarkarji se bodo v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu v torek pomerili z Nemci. Jasno je tudi, da bodo Slovenci v primeru zmage v polfinalu igrali z zmagovalcem obračuna med Italijo in Francijo. Tekma z Nemci bo ob 3. uri zjutraj po slovenskem času.»Zdaj se turnir začenja zares. Kogar koli bi dobili, ga moramo premagati. Na papirju je naš nasprotnik res nekaj lažji, a tako kot si mi želimo polfinale, si ga tudi oni. Najpomembneje je, da se dobro odpočijemo in poskušamo popraviti stvari v naši igri, tisto, kar je bilo danes slabo, in nadgraditi, kar je bilo dobro. Analizirati pa bo treba tudi Nemce in nato odigrati našo igro,« je žreb pokomentiral reprezentantV zelo napeti tekmi so v Tokiu Slovenci pokorili še Špance. Svetovne prvake so na koncu premagali za osem točk, a tekma je bila veliko bolj izenačena, kot kaže končni izid. Tuji mediji jim pojejo hvalnice.No, navdušen je tudi naš premier, ki je v zadnjih urah objavil kar nekaj tvitov na temo košarkarske reprezentance pa še fotografijoje delil ter mu namenil dvignjeni palec.