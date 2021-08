Tuji mediji o Slovencih: Pijejo vodko in gazijo vse pred seboj

Španci so dobro pokrivali Dončića, ki je vseeno dosegel 12 točk (met iz igre 2 : 7), 14 skokov in devet podaj. FOTO: Sergio Perez, Reuters

V zelo napeti tekmi so v Tokiu Slovenci pokorili še Špance.. Apetiti slovenskih navijačev so zdaj še narasli, poseben čar zmagi pa je dalo še to, da so španski mediji poskušali narediti škandal iz slavja slovenskih košarkarjev po zmagi proti Argentini, ko so Slovenci v slačilnici kartali, prisoten pa naj bi bil tudi alkohol.Prav po zmagi nad Argentino pa se je v slovenski javnosti razplamtela debata zaradi nekaterih izjav, ki so namigovale, da jeob zmagi, ko je dosegel kar 48 točk, vse naredil sam. Da Slovenija ni samo Dončić, je po zmagi nad Španci v naslovu svojega članka o tekmi ugotovil tudi srbski spletni portal N1. Blic pa je o zmagi Slovencev poročal v članku z naslovom Pijejo vodko v Tokiu in gazijo vse pred seboj. Luka Dončić in Slovenci v drami boljši od svetovnih prvakov.Kdo jih lahko ustavi? Slovenci zrušili tudi svetovne prvake, maestralni Dončić še enkrat podrl veliki rekord, pa piše Jutarnji list, Večernji list pa dodajaj, da so v eni najboljših tekem na olimpijskih igrah Slovenci v spektaklu nadigrali Špance.Po tekmi je kapetanna vprašanje novinarke TV Slovenija dejal, da mora njihov tekmec v četrtfinalu računati na slovensko ekipo, ki je borbena in ne obupa do konca: »Vemo, da se bodo morali z nami 40 minut tepst, če bodo hoteli zmagati.«Dončić pa je za STA povedal: »Pričakovali smo cono, dva ali tri košarkarje na meni, a ne vseh 40 minut. Iskal sem proste soigralce, ki so imeli prosti met, in to nam je uspevalo. Žal smo veliko metov zgrešili, a na koncu smo zmagali. To je vse, kar tukaj šteje. Tudi v nadaljevanju moramo ostati zbrani, vem pa, da smo pripravljeni na vsakega tekmeca.«Zbrali smo nekatere odzive po tekmi in tretji zmagi na treh tekmah naših na olimpijskih igrah v Tokiu:, lastnik moštva Dallas Mavericks, pri katerem v NBA kruh služi Luka Dončić, je ponovno čestital v slovenščini: