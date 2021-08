Slovenci ob 10.20 s Španci za boljše izhodišče

Južnokorejci boljši od slovenskih namiznih tenisačev

Slovenska izbrana vrsta v namiznem tenisu je izgubila v osmini finala oz. prvem krogu ekipnega tekmovanja na olimpijskih igrah v Tokiu. Ob premiernem nastopu slovenske reprezentance na OI je bila Južna Koreja boljša s 3:1. Edino točko je Sloveniji priboril Bojan Tokić v drugem posamičnem obračunu.

Deseti dan olimpijskih iger v japonski prestolnici bodo organizatorji razdelili 25 kompletov odličij, med drugim na atletskem stadionu za olimpijskega prvaka v teku na 100 metrov, končal se bo tudi teniški turnir. V ospredju slovenskih nastopov pa bodo gotovo košarkarji, ki se bodo na zadnji temi v skupinskem delu pomerili s svetovnimi prvaki Španci.Tekma, ki se bo začela ob 10.20, bo odločala o prvem mestu v skupini C, so si pa tako slovenski kot španski košarkarji že zagotovili nastop v četrtfinalu. Slovenski košarkarji, aktualni evropski prvaki, so v Tokiu že premagali Japonsko in Argentino.